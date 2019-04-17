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Британські дослідники знайшли спосіб визначати точну причину розвитку будь-якої онкологічної хвороби за ДНК ракових клітин.

Раніше лікарі мали лише загальне уявлення про те, які речовини є канцерогенами і можуть призвести до виникнення раку (наприклад, азбест чи вихлопні гази), але про причини захворювання кожного окремого пацієнта могли лише здогадуватись.

Скажімо, якщо в людини діагностували рак легенів, не можна було сказати напевне - виник він в результаті куріння, від життя у сильно загазованому районі чи від регулярного вдихання шкідливих речовин на робочому місці.

Та тепер дослідникам Кембриджського університету і Королівського коледжу Лондона вдалося створити каталог унікальних мутацій ДНК, за якими можна виявити, внаслідок яких зовнішніх факторів розвинулась майже будь-яка конкретна пухлина - приміром, була вона викликана забрудненням повітря чи контактом з пестицидами.

Перелік ракових маркерів, які журналісти вже назвали "чорними скриньками" пухлини, а самі вчені порівнюють з відбитками пальців, був оприлюднений в журналі Cell.

"У майбутньому наш каталог дозволить лікарям точно визначати, яка саме речовина призвела до виникнення раку, - а ця інформація може виявитися безцінною, оскільки дозволить вжити заходів, аби відгородити інших людей від впливу потенційно небезпечних канцерогенів", - пояснює одна з авторок дослідження Серена Нік-Занай.

"Почерк пухлини"

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Наша ДНК являє собою довгий ланцюг, що складається з певної послідовності молекул - нуклеотидів. Їх всього чотири, і в біології їх заведено позначати латинськими літерами A, C, G і T.

Іноді ця послідовність порушується - і А, приміром, перетворюється на G. Такі зміни називаються мутацією і можуть бути спричинені масою факторів, зокрема і зовнішніх - наприклад, сонячним випромінюванням чи впливом хімічних речовин, що містяться у тютюновому димі чи вихлопних газах.

Клітини розмножуються шляхом поділу, і при цьому кожна відтворює точну копію своєї ДНК - разом із закладеними в ній помилками.З часом таких помилок збирається доволі багато - це може призвести до неконтрольованого росту клітин, тобто розвитку пухлини.

Раніше визначити, що саме слугує таким поштовхом, було дуже складно. Проте тепер у дослідників є можливість доволі швидко повністю сканувати геном людини, а це дає можливість знайти в ракових клітинах усі мутації і виявити своєрідний "почерк пухлини" - повторювані ознаки, характерні для того чи іншого зовнішнього фактора.

Щоб скласти перший раковий каталог, британські біологи взяли здорові стовбурові клітини і піддали їх впливу 79 відомих канцерогенів, а потім вивчили зміни ДНК, що відбулися у кожній клітині.

Виявилося, що принаймні 41 з цих хімічних речовин, потенційно здатних викликати рак, не так вже й важко розпізнати за "почерком" мутацій в пухлині - він унікальний, як відбиток пальця.

"Фактично це дозволяє нам розглядати кожну пухлину як місце злочину - і, як слідчі можуть за речовими доказами вийти на злочинців, так і ми можемо визначити, що саме призвело до розвитку пухлини", - каже Серена Нік-Занай.

Тепер завдання дослідників - доповнити і розширити створений каталог. Зокрема, вони планують дослідити роль одночасного впливу одразу кількох факторів.

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