Копирайт изображения УНІАН

Володимир Зеленський розповів, що команди кандидатів у президенти не можуть дійти згоди щодо кількості сцен на НСК "Олімпійський" та формату доступу людей на стадіон.

Вночі він оприлюднив нове відео, на якому, перебуваючи на стадіоні "Олімпійський", розповідає про розбіжності з командою Петра Порошенка щодо організації дебатів.

"У нас продовжуються дебати з приводу дебатів. Спочатку всі сперечалися з приводу дати, потім з приводу НСК "Олімпійський", зараз нові умови команди президента", - каже Зеленський.

За його словами, штаб Порошенка наполягає на двох різних сценах на території стадіону. "Як ви уявляєте дебати двох кандидатів на двох сценах?", - звертається Зеленський до глядачів.

Він каже, що представники президента також не хочуть вільного доступу людей на дебати. Саме тому команда Зеленського вирішила відкрити вільне розповсюдження квитків на цю подію.

За словами Зеленського, вже зараз можна замовити квиток на дебати на сайті debaty2019.org.ua. Однак станом на 7.30 функція отримати безкоштовний квиток на цьому сайті не працює.

Копирайт изображения debaty2019.org.ua Image caption На данимй момент функція "Безкоштовний квиток" не працює

За даними цього сайту, о 16 годині 19 квітня можна буде зайти на територію стадіону, о 17 годині почнеться програма перед дебатами, а о 19 почнуться самі дебати.

Однак поки не зрозуміло, яким чином на стадіоні зможе виступити чинний президент, якщо його команда пропонувала почати спілкування о 16 годині. За словами речника штабу Порошенка Олега Медведєва, о 19.30 глава держави має бути на Суспільному, де о 20 годині мають розпочатися дебати, передбачені законом. І саме ці дебати для Порошенка є важливішими.

Напередодні команди Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня. Однак переговори про час та регламент цієї події просуваються дуже складно.

Пропустити Twitter допис , автор: @poroshenko Маємо приємну новину. Команди кандидатів зустрілися, підписано тристоронню угоду з НСК «Олімпійський». Стадіон так стадіон.

Не визначений ще точний час. Наше прохання не порушувати закон і не скасовувати дебати на Суспільному. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 квітня 2019 р.

Тим часом Суспільне активно готується до дебатів у своїй студії. Напередодні мовник вже оприлюднив повідомлення про те, що сигнал трансляції нададуть будь-якій телерадіорганізації за попередньою заявою.

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