Російский суд продовжує арештовувати українських моряків
Лефортівський райсуд Москви продовжує арешт українським морякам, яких затримали під час проходження через Керченську протоку. Першим 12 затриманим арешт продовжили ще на три місяці - до кінця липня.
Моряків традиційно поділили на групи та арештовують по черзі у закритому режимі. Засідання продовжується.
У листопаді російські прикордонники захопили три українські військові кораблі, які хотіли пройти через Керченську протоку.
24 українців, які перебували на кораблях, арештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО до Москви.
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Закритий процес
На засідання традиційно прибули родичі моряків та українська омбудсмен Людмила Денісова. "Ми з рідними сподіваємося хоч трохи поспілкуватися з хлопцями", - написала вона у Facebook зранку у середу.
Під час попередніх судових засідань моряки відмовилися давати свідчення відповідно до статті 17 Женевської конвенції, яка стосується прав військовополонених.
Захист виступав за розгляд справи у відкритому режимі, однак суддя задовольнив клопотання ФСБ про закритий формат.
Також адвокати українців просили суд передати справу до Московського воєнного гарнізонного суду, адже українська сторона вважає моряків військовополоненими. Та суд у цьому відмовив.
За словами захисника Іллі Новікова, російські слідство, прокуратура та суд вважають, "оскільки немає війни, то немає і військовополонених, і це звичайна кримінальна справа".
"Насправді, Женевська конвенція 1949 року про поводження з військовополоненими прямо передбачає, що вона застосовується у випадку оголошення війни та будь-якого збройного конфлікту", - пояснив адвокат.
Як захопили?
25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.
24-х українців, які були на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю.
Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.
На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.
Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми.
Україна заявила, що, згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.
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