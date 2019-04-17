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Лефортівський райсуд Москви продовжує арешт українським морякам, яких затримали під час проходження через Керченську протоку. Першим 12 затриманим арешт продовжили ще на три місяці - до кінця липня.

Моряків традиційно поділили на групи та арештовують по черзі у закритому режимі. Засідання продовжується.

У листопаді російські прикордонники захопили три українські військові кораблі, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24 українців, які перебували на кораблях, арештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО до Москви.

Закритий процес

На засідання традиційно прибули родичі моряків та українська омбудсмен Людмила Денісова. "Ми з рідними сподіваємося хоч трохи поспілкуватися з хлопцями", - написала вона у Facebook зранку у середу.

Копирайт изображения Facebook Людмили Денісової Image caption У російському суді на українських моряків чекають їхні родичі

Під час попередніх судових засідань моряки відмовилися давати свідчення відповідно до статті 17 Женевської конвенції, яка стосується прав військовополонених.

Захист виступав за розгляд справи у відкритому режимі, однак суддя задовольнив клопотання ФСБ про закритий формат.

Також адвокати українців просили суд передати справу до Московського воєнного гарнізонного суду, адже українська сторона вважає моряків військовополоненими. Та суд у цьому відмовив.

За словами захисника Іллі Новікова, російські слідство, прокуратура та суд вважають, "оскільки немає війни, то немає і військовополонених, і це звичайна кримінальна справа".

"Насправді, Женевська конвенція 1949 року про поводження з військовополоненими прямо передбачає, що вона застосовується у випадку оголошення війни та будь-якого збройного конфлікту", - пояснив адвокат.

Як захопили?

25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24-х українців, які були на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю.

Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.

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На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.

Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми.

Україна заявила, що, згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

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