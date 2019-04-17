Порошенко скоротив відставання від Зеленського - новий рейтинг

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За кілька днів до другого туру президентських виборів Петро Порошенко скоротив відставання від Володимира Зеленського. Про це йдеться в новому дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

Під час так званого роллінгового опитування з 6 по 16 квітня соціологи провели 2200 телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Похибка не перевищує 5%.

Таке опитування дає можливість простежити динаміку настроїв виборців протягом десяти днів, хоча за цифрами є менш точним, ніж опитування методом інтерв'ю.

Як свідчать результати, з 6 по 16 квітня загалом рейтинг кандидата Володимира Зеленського дещо знизився, а рейтинг Петра Порошенка - зріс.

За даними КМІС, станом на 15-16 квітня серед усіх опитаних респондентів, які планують іти на вибори, 50,6% планують голосувати за Володимира Зеленського, тоді як за чинного президента - 27,1%.

Станом на 6-7 квітня, за пана Зеленського були готові голосувати 50,8%, а за пана Порошенка - 21,9%.

Знизився відсоток тих, хто не збирався іти на вибори: якщо 6-7 квітня таких було 6,2%, то станом на 15-16 квітня - лише 0,2%.

Близько 20% респондентів сказали, що їм важко відповісти на питання за кого вони голосуватимуть.

Серед тих виборців, хто визначився і має намір прийти на вибори, станом на 15-16 квітня 65,1% планують проголосувати за лідера студії "Квартал 95", 34,9% - за Петра Порошенка.

Станом на 6-7 квітня цей показник становив відповідно 69,9% за Зеленського і 30,1% - за Порошенка.

Як зазначають у КМІС, роллінгові дослідження є єдиним способом вивчення тенденцій. Водночас вони є менш точними, ніж проведені шляхом особистих інтерв'ю.

Недоліком є те, що ці дослідження, які здійснюються за мобільними телефонами, репрезентативні для тих 93% населення, які мають мобільні телефоні.

Через це більша похибка при прогнозуванні результатів виборів, пояснюють у КМІС.

У телефонних опитування також дещо вищий відсоток заможних людей і тих, хто користується Інтернетом, зазначають соціологи.

Інший рейтинг

Напередодні той-таки КМІС оприлюднив результати іншого опитування, що проводилося з 9 по 14 квітня і показало дещо інші результати.

Згідно з ним, Зеленський випереджає чинного президента майже втричі.

Серед опитаних, які вже визначилися з вибором, 72,2% підтримують Володимира Зеленського, 25,4% - Петра Порошенка.

Тоді як серед усіх опитаних 48,4% готові проголосувати за Зеленського і лише 17% - за чинного президента.

Похибка не перевищує 3,3%.

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