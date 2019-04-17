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"Коли йдеться про лідерів, їхня компетенція турбує нас не так сильно, як мала б - це стосується і політики, і бізнесу", - каже доктор Томас Чаморро-Премузіч, психолог і автор книги "Чому так багато некомпетентних чоловіків стають лідерами?".

Як суспільство ми любимо некомпетентність чоловіків настільки, що навіть винагороджуємо їх за неї.

Це, вважає Чаморро-Премузіч, і є однією з причин того, чому жінкам так непросто пробитися на лідерські позиції.

Чому перемагає некомпетентність

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Вибір лідера у бізнесі чи політиці - велика відповідальність. Проте з незрозумілих причин ми обираємо цих людей без того, аби впевнитися, наскільки цей вибір є правильним для нас самих, для нашої компанії чи навіть для цілої країни, каже Чаморро-Премузіч.

Ми приймаємо певні рішення, пояснює він, але нам не вистачає даних, аби зрозуміти, чи справді ті чи інші люди підходять на роль лідерів.

Натомість ми звертаємо увагу на їхній стиль поведінки, а не на реальні управлінські здібності.

"Ми забагато уваги приділяємо тому, наскільки впевнено поводиться людина, і замало - її компетентності", - додає Чаморро-Премузіч.

Часто ми робимо свій вибір, базуючись на дуже короткій взаємодії з людиною - приміром, робимо висновки з короткого інтерв'ю чи виступу на телебаченні.

По-друге, ми забагато фокусуємося на харизматичності, і недостатньо - на скромності, вважає Чаморро-Премузіч.

На його думку, ми лише на словах цінуємо скромність, але в реальності віддаємо перевагу тим лідерам, які є приємними, веселими та харизматичними.

Але звідки ви знаєте, що вони - дійсно хороші люди, що допоможуть вашій команді?

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По-третє, каже Чаморро-Премузіч, ми симпатизуємо лідерам, схильним до нарцисизму.

"Коли хтось здається дуже зацикленим на собі і зацікавленим лише у просуванні власних позицій, ми - замість того, аби позбутися такої людини - кажемо: "Вау, цей хлопець має лідерські якості!".

За даними кількох досліджень, усі вищезазначені якості більш притаманні чоловікам, аніж жінкам, каже Чаморро-Премузіч: "Це пояснює домінування поганих лідерів і лідерів-чоловіків".

Як з цим покінчити?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пам'ятайте: Роджер Федерер виграє турніри не тому що він впевнений у собі чоловік, а тому що він неймовірно талановитий

На думку пана Чаморро-Премузіча, існує три кроки, які дозволяють позбутися некомпетентних лідерів - і неважливо, чи мова йде про невеликі компанії чи про цілі країни.

1. Наймаєте ви когось на роботу чи голосуєте за когось - звертайте увагу на все і шукайте ті якості, які роблять лідерів кращими:

Компетентність

Комунікабельність

Скромність

Цілісність

Здатність до навчання

2. Нам треба навчитися не довіряти своїм інстинктам. Забудьте про слідування інтуїції - шукайте факти.

Усюди, де це можливо, вишукуйте холодні беззаперечні факти - статистику, дані психометричних тестів чи інші докази, засновані на фактичній ефективності людини, а не її здатності займатися "офісною політикою".

"Організації мають цілу купу даних, - каже Чаморро-Премузіч, - але в основному вони їх не використовують. А натомість обирають кандидатів, які їм "просто подобаються".

3. Розберіться з гендерним розмаїттям, і ви вже вирішите велику проблему, каже Проте Чаморро-Премузіч, але додає: він погано ставиться до позитивної дискримінації.

"Більшість подібних втручань зазнають поразки, оскільки концентруються на статі людини, а не на талантах".

"Хочете знайти рішення - вигадайте підхід, який не занижатиме планку для жінок, які й так компетентні, а завищуватиме її для некомпетентних чоловіків", - каже Чаморро-Премузіч.

Вирішення проблеми - жінки?

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"Рішення проблеми полягає не в жінках, а в тому, щоб навчитися серйозно ставитися до оцінювання талантів і здібностей".

"Якщо саме талант і потенціал стануть ціллю, то в керівництві опиниться не просто більше жінок. Їх буде більше, ніж чоловіків".

Чому?

Пан Чаморро-Премузіч посилається на дані, згідно з якими, жінкам більш притаманні скромність, здатність до навчання, комунікабельність і, що найважливіше, - компетентність.

"У більшості розвинених країн жінки успішніші в навчанні - навіть коли мова йде про MBA".

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