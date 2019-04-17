СБУ затримала диверсантів РФ, причетних до вбивства українського офіцера Шаповала

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Служба безпеки повідомила про затримання сімох диверсантів РФ, яких відправляли до України для здійснення політичних вбивств і терактів. Про це під час брифінгу повідомив голова відомства Василь Грицак.

"Службою безпеки припинено діяльність на території нашої держави диверсійно-розвідувальної терористичної групи спецслужб РФ у складі 7 осіб. Всі вони затримані і арештовані", - заявив Василь Грицак.

За його словами, з початку 2017 року на територію України з Росії було відправлено одразу декілька автономно діючих диверсійних груп.

Їхньою метою, за словами Грицака, було здійснення політичних вбивств - зокрема, ліквідація українських офіцерів спецслужб.

"Одна з таких груп вчинила терористичний акт, в результаті якого загинув генерал військової розвідки Максим Шаповал", - каже голова СБУ.

Копирайт изображения Unian Image caption Максим Шаповал

Про вбивство Максима Шаповала стало відомо 27 червня 2017 року. Він загинув внаслідок вибуху автомобіля в Солом'янському районі Києва.

Тоді поліція одразу ж заявила, що під автівку був закладений вибуховий пристрій.

Інцидент кваліфікували як терористичний акт, а військовий прокурор Анатолій Матіос заявив про ознаки "російського сліду".

Також, каже голова СБУ, за схожим сценарієм 4 квітня планувалося вбивство іншого українського військового розвідника, проте вибуховий пристрій спрацював безпосередньо під час закладання вибухівки.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Автомобіль "Мерседес", у якому перебував Максим Шаповал, вибухнув 27 червня 2017 року в Солом'янському районі Києва

В результаті російський диверсант отримав важкі тілесні ушкодження. Відео цього інциденту журналістам продемонстрували під час брифінгу.

"В процесі розслідування обох терактів зібрані беззаперечні докази, які вказують, що обидва теракти сплановані, профінансовані та організовані безпосередньо російськими спецслужбами. Це були спільні операції ФСБ Росії та Головного управління генштабу Збройних сил РФ", - повідомив голова СБУ.

За його словами, виконавець невдалого підриву автівки вижив, наразі він перебуває в лікарні.

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