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Команда Петра Порошенка звернулася до ЦВК з проханням змістити час проведення дебатів на "Суспільному" так, аби президент встиг зустрітися з Зеленським на стадіоні.

Про це під час брифінгу заявив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

"Сьогодні представник нашого кандидата в Центральній виборчій комісії Руслан Князевич звертається до ЦВК із клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів", - заявив Медведєв.

"Хочемо так сформувати графік 19 числа, щоб Порошенко міг бути і на дебатах на стадіоні, і взяти участь у дебатах, які передбачені чинним законодавством", - додав він.

Офіційні дебати мають відбутися 19 квітня о 20.00 в студії "Суспільного" - про це неодноразово заявляв голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія.

Водночас Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на окремі дебати на НСК "Олімпійський", які мають розпочатися 19 квітня о 19.00.

В команді президента й раніше не виключали, що він прибуде на "Олімпійський" 19 числа, але тільки в тому випадку, якщо це не завадить проведенню дебатів у студії "Суспільного".

Будуть дебати чи ні

Дискусія щодо можливої дати дебатів триває вже третій тиждень. Проте коли саме, в якому форматі вони відбуватимуться і чи відбуватимуться взагалі - досі під питанням.

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія неодноразово заявляв, що офіційні дебати мають відбудуться у студії о 20 годині 19 квітня.

Передбачається, що кандидати протягом години відповідатимуть на питання одне одного.

Якщо хтось із кандидатів відмовиться від участі в дебатах, весь ефірний час його опонент зможе використати для агітації.

Відмовляться обидва - замість дебатів на "Суспільному" покажуть документальний фільм, що не матиме жодного стосунку до виборів.

Водночас поза межами студії НСТУ кандидати можуть зустрічатися коли-завгодно і де-завгодно - зокрема, на НСК "Олімпійському".

Першим про таку ідею заявив Володимир Зеленський: у відеозверненні до Петра Порошенка він запропонував провести дебати 19 квітня о 19.00 на стадіоні.

Президент погодився, але згодом озвучив власну дату: 14 квітня. У цей день Порошенко прибув на стадіон, але на свого опонента так і не дочекався.

Напередодні штаби обох кандидатів підписали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський" про оренду стадіону на 19 квітня.

Втім, про формат можливих дебатів команди Порошенка і Зеленського досі не домовились.

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