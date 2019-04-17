Дебати: Порошенко хоче встигнути на стадіон, просить посунути дебати на "Суспільному"
Команда Петра Порошенка звернулася до ЦВК з проханням змістити час проведення дебатів на "Суспільному" так, аби президент встиг зустрітися з Зеленським на стадіоні.
Про це під час брифінгу заявив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.
"Сьогодні представник нашого кандидата в Центральній виборчій комісії Руслан Князевич звертається до ЦВК із клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів", - заявив Медведєв.
"Хочемо так сформувати графік 19 числа, щоб Порошенко міг бути і на дебатах на стадіоні, і взяти участь у дебатах, які передбачені чинним законодавством", - додав він.
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Офіційні дебати мають відбутися 19 квітня о 20.00 в студії "Суспільного" - про це неодноразово заявляв голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія.
Водночас Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на окремі дебати на НСК "Олімпійський", які мають розпочатися 19 квітня о 19.00.
В команді президента й раніше не виключали, що він прибуде на "Олімпійський" 19 числа, але тільки в тому випадку, якщо це не завадить проведенню дебатів у студії "Суспільного".
Будуть дебати чи ні
Дискусія щодо можливої дати дебатів триває вже третій тиждень. Проте коли саме, в якому форматі вони відбуватимуться і чи відбуватимуться взагалі - досі під питанням.
Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія неодноразово заявляв, що офіційні дебати мають відбудуться у студії о 20 годині 19 квітня.
Передбачається, що кандидати протягом години відповідатимуть на питання одне одного.
Якщо хтось із кандидатів відмовиться від участі в дебатах, весь ефірний час його опонент зможе використати для агітації.
Відмовляться обидва - замість дебатів на "Суспільному" покажуть документальний фільм, що не матиме жодного стосунку до виборів.
Водночас поза межами студії НСТУ кандидати можуть зустрічатися коли-завгодно і де-завгодно - зокрема, на НСК "Олімпійському".
Першим про таку ідею заявив Володимир Зеленський: у відеозверненні до Петра Порошенка він запропонував провести дебати 19 квітня о 19.00 на стадіоні.
Президент погодився, але згодом озвучив власну дату: 14 квітня. У цей день Порошенко прибув на стадіон, але на свого опонента так і не дочекався.
Напередодні штаби обох кандидатів підписали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський" про оренду стадіону на 19 квітня.
Втім, про формат можливих дебатів команди Порошенка і Зеленського досі не домовились.
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