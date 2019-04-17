Робили барбекю - спалили ліс: студентів оштрафували на $15 млн

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Двох студентів визнали винними у лісовій пожежі в італійському регіоні Комо. Їх зобов'язали виплатити штраф у 15 мільйонів доларів.

Пожежа сталася наприкінці грудня минулого року. 22-річні хлопці готували барбекю поруч із будинком, який належав дідусю одного з них.

Розмір штрафу для них місцева влада розрахувала, оцінивши всі завдані пожежею збитки.

Один зі студентів заявив, що його разом з другом просто призначили "цапами-відбувайлами".

В розмові з журналістами видання La Stampa він сказав, що йому дуже шкода через те, що сталося, але додав: у пожежі, на його думку, винні не лише вони.

"Ми - цапи-відбувайла у справі про пожежу, справжні причини якої неможливо встановити, - каже хлопець. - Ми і є справжні жертви цієї історії".

Він додав, що в тій ситуації вони разом з другом зробили все, що могли: "Ми одразу ж повідомили про вогонь пожежникам і самі кинулися в полум'я, намагаючись його загасити".

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Італійські прокурори не сумніваються у винуватості студентів.

У ході розслідування інциденту вони виявили, що сліди вогню ведуть саме до будинку, де перебували хлопці.

Пожежа в регіоні Комо тривала впродовж кількох днів.

Місцеві закони передбачають штраф від $133 до $670 доларів за кожний квадратний метр, знищений пожежою.

Адвокат одного зі студентів заявив журналістам, що будь-яке покарання має бути змістовним і таким, яке можна виконати.

"Який сенс накладати цей штраф, знаючи, що ці двоє хлопців, двоє студентів, все одно не зможуть його виплатити?", - каже адвокат.

Водночас один з прокурорів іншої думки: "Це сигнал, який змусить інших людей бути більш відповідальними у тому, що стосується захисту природи і навколишнього середовища", - заявив він.

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