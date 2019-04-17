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Колишній президент Перу Алан Гарсія вистрелив у себе, коли до нього прийшла поліція. Про це повідомляють ЗМІ й джерела у поліції.

Поліцейські відвезли його до лікарні у столиці країни, Лімі. Лікарі кажуть, що він перебуває в операційній з вогнепальним пораненням у голову.

Пана Гарсію звинувачують в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht. Сам він ці звинувачення заперечує.

Його мали арештувати у зв'язку з цими закидами.

Пан Гарсія був президентом з 1985 по 1990 рік, а потім знову з 2006 по 2011 рік.

За словами слідчих, під час свого другого терміну він брав відкати у Odebrecht, пов'язані з проектом будівництва лінії метро в столиці.

Компанія Odebrecht визнала, що з 2004 року заплатила у Перу майже 30 млн доларів хабарів.

Але пан Гарсія каже, що став жертвою політичного переслідування.

Копирайт изображения Reuters Image caption Алан Гарсія усі звинувачення заперечує

Що за скандал довкола Odebrecht?

Odebrecht - це бразильський будівельний гігант, який має великі інфраструктурні проекти по всьому світу. Серед них - спорудження місць для проведення Олімпійських ігор 2016 року та Чемпіонату світу з футболу в Бразилії 2014 року.

Але під впливом антикорупційних розслідувачів компанія визнала, що платила хабарі у більш ніж половині країн Латинської Америки, а також в Анголі і Мозамбіку.

Слідчі твердять, що Odebrecht підкупила чиновників або кандидатів на виборах в обмін на прибуткові контракти на будівництво.

Корупційний скандал зачепив політиків у всій Латинській Америці.

Як скандал позначився на Перу?

Проти чотирьох останніх президентів Перу ведуться розслідування через корупцію. Ще один екс-лідер країни, Альберто Фухіморі, - сидить у в'язниці за корупцію та порушення прав людини.

Екс-президент Педро Пабло Кучинський був госпіталізований з високим кров'яним тиском у середу. Це сталося усього через кілька днів після того, як його арештували за звинуваченнями у справі компанії Odebrecht.

Нинішній лідер опозиції Кейко Фухіморі також перебуває в попередньому ув'язненні за звинуваченням у тому, що взяв у Odebrecht хабарів на $ 1,2 млн.

У жовтні опитування громадської думки показало, що 94% перуанців вважають рівень корупції у своїй країні високим або дуже високим.

Скандал, що вражає президентів Пер

Педро Пабло Кучинський , перебував на посаді з 2016 по 2018 рік. Пішов у відставку через скандал з купівлею голосів і був затриманий минулого тижня.

, перебував на посаді з 2016 по 2018 рік. Пішов у відставку через скандал з купівлею голосів і був затриманий минулого тижня. Ольянта Умала , на посаді з 2011 по 2016 рік. Звинуваченний у тому, що брав хабарі від Odebrecht, щоб допомогти своїй виборчій кампанії. Перебуває в досудовому ув'язненні в Перу.

на посаді з 2011 по 2016 рік. Звинуваченний у тому, що брав хабарі від Odebrecht, щоб допомогти своїй виборчій кампанії. Перебуває в досудовому ув'язненні в Перу. Алан Гарсія , на посаді з 2006 по 2011 рік. Підозрюють у тому, що брав відкати у Odebrecht. Просив притулку в посольстві Уругваю в Лімі, але його прохання відхилили.

, на посаді з 2006 по 2011 рік. Підозрюють у тому, що брав відкати у Odebrecht. Просив притулку в посольстві Уругваю в Лімі, але його прохання відхилили. Алехандро Толедо, на посаді з 2001 по 2006 рік. Звинувачений у тому, що брав мільйони доларів хабарів від Odebrecht. Втік до США.

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