Екс-президент Перу вистрелив собі в голову. По нього прийшли, щоб арештувати
Колишній президент Перу Алан Гарсія вистрелив у себе, коли до нього прийшла поліція. Про це повідомляють ЗМІ й джерела у поліції.
Поліцейські відвезли його до лікарні у столиці країни, Лімі. Лікарі кажуть, що він перебуває в операційній з вогнепальним пораненням у голову.
Пана Гарсію звинувачують в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht. Сам він ці звинувачення заперечує.
Його мали арештувати у зв'язку з цими закидами.
Пан Гарсія був президентом з 1985 по 1990 рік, а потім знову з 2006 по 2011 рік.
За словами слідчих, під час свого другого терміну він брав відкати у Odebrecht, пов'язані з проектом будівництва лінії метро в столиці.
Компанія Odebrecht визнала, що з 2004 року заплатила у Перу майже 30 млн доларів хабарів.
Але пан Гарсія каже, що став жертвою політичного переслідування.
Що за скандал довкола Odebrecht?
Odebrecht - це бразильський будівельний гігант, який має великі інфраструктурні проекти по всьому світу. Серед них - спорудження місць для проведення Олімпійських ігор 2016 року та Чемпіонату світу з футболу в Бразилії 2014 року.
Але під впливом антикорупційних розслідувачів компанія визнала, що платила хабарі у більш ніж половині країн Латинської Америки, а також в Анголі і Мозамбіку.
Слідчі твердять, що Odebrecht підкупила чиновників або кандидатів на виборах в обмін на прибуткові контракти на будівництво.
Корупційний скандал зачепив політиків у всій Латинській Америці.
Як скандал позначився на Перу?
Проти чотирьох останніх президентів Перу ведуться розслідування через корупцію. Ще один екс-лідер країни, Альберто Фухіморі, - сидить у в'язниці за корупцію та порушення прав людини.
Екс-президент Педро Пабло Кучинський був госпіталізований з високим кров'яним тиском у середу. Це сталося усього через кілька днів після того, як його арештували за звинуваченнями у справі компанії Odebrecht.
Нинішній лідер опозиції Кейко Фухіморі також перебуває в попередньому ув'язненні за звинуваченням у тому, що взяв у Odebrecht хабарів на $ 1,2 млн.
У жовтні опитування громадської думки показало, що 94% перуанців вважають рівень корупції у своїй країні високим або дуже високим.
Скандал, що вражає президентів Пер
- Педро Пабло Кучинський, перебував на посаді з 2016 по 2018 рік. Пішов у відставку через скандал з купівлею голосів і був затриманий минулого тижня.
- Ольянта Умала, на посаді з 2011 по 2016 рік. Звинуваченний у тому, що брав хабарі від Odebrecht, щоб допомогти своїй виборчій кампанії. Перебуває в досудовому ув'язненні в Перу.
- Алан Гарсія, на посаді з 2006 по 2011 рік. Підозрюють у тому, що брав відкати у Odebrecht. Просив притулку в посольстві Уругваю в Лімі, але його прохання відхилили.
- Алехандро Толедо, на посаді з 2001 по 2006 рік. Звинувачений у тому, що брав мільйони доларів хабарів від Odebrecht. Втік до США.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!