Дебати на "Олімпійському": штаби домовились, як ділити стадіон

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Керівник "Суспільного" телебачення Зураб Аласанія розповів про домовленості представників штабів кандидатів у президенти з приводу проведення дебатів на стадіоні "Олімпійський" ввечері 19 квітня.

Пан Аласанія розповів, що 17 квітня ввечері у міністерстві внутрішніх справ відбулись перемовини команд штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського про формат дебатів на стадіоні.

МВС, за його словами, стало майданчиком для перемовин і важливим чинником для обговорення безпеки аудиторії та кандидатів.

Президента представляли перший заступник голови АП Віталій Ковальчук, член парламенту Артур Герасимов та генпродюсер каналу "Прямий" Олексій Семенов.

Володимира Зеленського представляли адвокат Андрій Богдан, бізнес-партнер кандидата Сергій Шефір та представник штабу Кирило Тимошенко.

"Сцен буде дві. Телесигналів буде два. Телетрансляцій, схоже, теж буде дві", - розповів пан Аласанія.

Наразі, за словами керівника суспільного телебачення, сторони вже домовились про те, що трибуни стадіону ділять не вздовж, а впоперек.

Символіку партій вирішили не використовувати.

Артистів з піснями запускають по черзі, хоча поки офіційно не озвучили, хто саме виступатиме.

Квитки на стадіон для глядачів поділили навпіл і кожна сторона їх поширюватиме самостійно.

Концерт на стадіоні розпочнеться о 16.00, а самі "дебати" мають початись о 19.00.

Копирайт изображения Zurab Alasania Image caption Команда Володимира Зеленського, у тому числі колишній адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан

За словами Зураба Аласанії, поки що штаби не змогли домовитись про кількість питань до кандидатів - по три чи по чотири.

Також немає компромісу щодо особи ведучого дебатів, а також технічних деталей трансляції - одна трансляція всім каналам чи кожен штаб робить свою картинку і роздає "своїм".

За прогнозом пана Аласанії, кандидати приїдуть на стадіон і відбудеться певне "дійство", проте він вважає, що це шоу не буде дебатами.

"Суспільне" телебачення участі в подіях на стадіоні участі не братиме.

Зураб Аласанія наголосив, що, як визначає закон, "змістовні дебати" мають відбутись в студії "Суспільного" 19-го квітня з 20 до 21 години.

Хоча вже 18 квітня у ЦВК відбудеться зустріч представників штабів кандидатів, щоб спробувати обговорити формат проведення дебатів на "Суспільному", порядок чого визначає Центральна виборча комісія.

Раніше Команда Петра Порошенка звернулася до ЦВК з проханням змістити час проведення дебатів на "Суспільному" так, аби президент встиг зустрітися із Зеленським на стадіоні о 19 годині 19 квітня.

Про це під час брифінгу заявив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Представник Петра Порошенка у Центральній виборчій комісії Руслан Князевич вже звернувся до ЦВК із клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів.

Копирайт изображения Zurab Alasania Image caption Команда Петра Порошенка на чолі з Віталієм Ковальчуком

"Хочемо так сформувати графік 19 числа, щоб Порошенко міг бути і на дебатах на стадіоні, і взяти участь у дебатах, які передбачені чинним законодавством", - додав він.

Офіційні дебати мають відбутися 19 квітня о 20.00 в студії "Суспільного".

Водночас Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на окремі дебати на НСК "Олімпійський", які мають розпочатися 19 квітня о 19.00.

Команда Володимира Зеленського вже почала поширювати квитки на цю подію і станом на вечір 17 квітня там роздали понад 12 тисяч квитків.

Наразі невідомо про плани пана Зеленського відвідувати дебати на "Суспільному".

Дебати про дебати

Дискусія щодо можливої дати дебатів триває вже третій тиждень.

Офіційні дебати мають відбутися у студії о 20 годині 19 квітня.

Передбачається, що кандидати протягом години відповідатимуть на питання одне одного.

Копирайт изображения Zurab Alasania Image caption Попередня схема розміщення сцен та прихильників кандидатів на стадіоні

Якщо хтось із кандидатів відмовиться від участі в дебатах, весь ефірний час його опонент зможе використати для агітації.

Відмовляться обидва - замість дебатів на "Суспільному" покажуть документальний фільм, що не матиме жодного стосунку до виборів.

Водночас поза межами студії НСТУ кандидати можуть зустрічатися будь-коли і будь-де - зокрема, на НСК "Олімпійському".

Першим про таку ідею заявив Володимир Зеленський: у відеозверненні до Петра Порошенка він запропонував провести дебати 19 квітня о 19.00 на стадіоні.

Президент погодився, але згодом озвучив власну дату: 14 квітня. У цей день Порошенко прибув на стадіон, але на свого опонента так і не дочекався.

Штаби обох кандидатів вже підписали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський" про оренду стадіону на 19 квітня.

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