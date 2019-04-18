Зеленський про Бандеру: для частини українців він герой - і це класно

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський виконав обіцянку дати інтерв'ю, яку дав у ніч виборів

Володимир Зеленський виконав свою обіцянку дати інтерв'ю виданню, журналіст якого виграв у нього в настільний теніс у виборчу ніч.

18 квітня видання "РБК-Україна" опублікувало розмову з лідером президентських перегонів, в якій він розповів про ставлення до Степана Бандери, НАТО, української мови, декомунізації, Петра Порошенка, проституції, ігорного бізнесу та легалізації медичної марихуани.

Коротко розповідаємо про найголовніші заяви Володимира Зеленського, який дуже рідко спілкується з журналістами.

Заборона російських соціальних мереж

Володимир Зеленський уникнув відповіді на питання, чи залишить чинною заборону російських соціальних мереж в Україні у разі його перемоги на президентських виборах.

На пряме питання, чи збережеться заборона, він відповів питанням на питання - "і чого ми досягли?"

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/SLUGA95 Image caption Володимир Зеленський у ролі президента Василя Голобородька у серіалі "Слуга народу"

Загалом він негативно оцінив заборону Vkontakte та "Однокласників", наголосивши, що багато українців обходять цю заборону.

"Спочатку потрібно в будь-якому рішенні згуртувати суспільство, пояснити чому, запропонувати модель, а потім закривати, тільки так", - вважає пан Зеленський.

Декомунізація і Бандера

"У цілому, я нормально ставлюсь до декомунізації", - відповів він на питання, чи продовжать її за можливого президентства.

На уточнення, чи мають бути проспекти Степана Бандери, кандидат у президенти зауважив, що Степан Бандера - герой для частини українців, а тому це "нормально і класно".

"Це один з тих людей, які захищали свободу України", - додав пан Зеленський.

При цьому йому не подобається, що дуже багато вулиць називають тим самим іменем.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Степан Бандера

І стосується це не тільки Степана Бандери, а й, до прикладу, Тараса Шевченка.

Володимир Зеленський вважає, що треба не забувати називати іменами тих, хто зараз є героями і об'єднує країну. Наприклад, він запропонував називати вулиці іменем футболіста Андрія Шевченка.

Мова і квоти

Чіткої відповіді на питання, чи підпише Володимир Зеленський закон про функціонування української мови, який зараз розглядає парламент, кандидат також не дав.

"По-перше, його потрібно глибоко вивчити. Потім я хочу дізнатись думку суспільства з приводу цього закону", - заявив пан Зеленський.

Дізнаватись цю думку він збирається через соціальні мережі.

Питання щодо збереження квот на українську мову на телебаченні й на радіо також залишилось без однозначної відповіді.

"Ніхто скасовувати квоти не буде, але є регулювання…", - заявив пан Зеленський.

Він хоче зберегти квоти, але у пана Зеленського є питання до того, якими вони мають бути.

Кандидат у президенти вказує, що є законодавстві є багато речей, які дещо заважають розвиватись телеканалам, але чітко вказувати, що саме у питанні квот він би змінював, Зеленський не став.

Він зауважив, що є багато людей, які розмовляють російською мовою, і не можна в них забирати російськомовне телебачення.

На думку пана Зеленського, стимулювати переходити на українську мову краще економічними інструментами, а не заборонами.

Агітація за НАТО і ЄС

Володимир Зеленський вважає, що Україна вже однозначно обрала напрямок до Європи.

"НАТО - клас, безпека, рівень армії", - сказав кандидат.

Щоб об'єднати країну у питанні НАТО, Зеленський планує кожен день записувати відео до східних регіонів України.

"Говорити їм - дивіться: НАТО - не тварюка, не проковтне вас", - розповів пан Зеленський.

Дочасні вибори Ради і Порошенко

Не дав пан Зеленський однозначної відповіді щодо того, чи буде розпускати парламент.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня. Розпускати Верховну Раду не можна в останні півроку її повноважень.

"Боюсь, що я не встигну. Я ламати закон не буду, порушувати закон не буду", - відповів він на питання, чи встигне розпустити Верховну Раду.

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Але, якщо встигатиме розпустити, то припустив, що "будемо думати, так. Але ж ви розумієте, що нам це вигідно".

При цьому кандидат усвідомлює, що без дочасних виборів до жовтня він матиме абсолютно непідконтрольний парламент, але в обхід закону розпускати не буде.

На уточнення журналіста, що дочасні вибори Ради можуть бути вигідними і Петру Порошенку, пан Зеленський порадив чинному президенту взагалі піти з політики.

"Він людина забезпечена, багата, він може забрати з собою у пам'яті ті заслуги, які зробив для України", - додав Володимир Зеленський.

Геть з Банкової

Як і в серіалі "Слуга народу", пан Зеленський в реальному житті хоче з'їхати з будівлі адміністрації президента на Банковій.

"Я сказав своїм хлопцям - шукайте якийсь оpen space, якесь місце цікаве", - каже кандидат.

Будівлю на Банковій він хотів би віддати на потреби суспільства.

Те ж саме стосуватиметься державних резиденцій - "нехай в цих резиденціях живуть якісь дітки".

Також Зеленський обіцяє, що для нього не будуть перекривати дороги і він стоятиме у корках.

На уточнення, як у такому разі вирішувати питання безпеки, пан Зеленський відповісти не зміг.

Кандидат в президенти хвалиться, що хотів у якості президента літати рейсовими літаками, а частину президентських літаків продати.

Коаліція в парламенті

Після парламентських виборів у новій Раді команда Володимира Зеленського не піде на союз із колишнім "регіоналом" Юрієм Бойком та з Віктором Медведчуком.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський спілкується з Арсеном Аваковим, але на політичний союз поки не готовий іти

Так само він не піде на союз з політичною силою Петра Порошенка.

За словами пана Зеленського, формувати з кимось коаліцію буде складно, тому хотів би, щоб його партія отримала власну більшість.

Стосунки з Аваковим

Володимир Зеленський визнає, що спілкується з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Тема мого дуже серйозного спілкування пов'язана з безпекою. На жаль, не тільки моєї, але й з безпекою моєї родини", - пояснив він.

На питання, чи готовий він формувати якийсь політичний союз з Аваковим, пан Зеленський розповів, що про будь-які союзи поки говорити рано.

Ідею міністра щодо переходу країни до парламентської моделі влади кандидат не підтримує й надає перевагу збереженню нинішньої парламентсько-президентської.

"Я взагалі погано ставлюсь до глобальних змін Конституції", - запевнив Зеленський.

Парламентська республіка, на його думку, може вести до узурпації влади, а розділення дає "баланс у суспільстві".

Стосунки з Коломойським

Володимир Зеленський стверджує, що нечасто бачиться з олігархом Ігорем Коломойським, а спілкується тільки з питань бізнесу.

Копирайт изображения GETTY/UNIAN/BBC Image caption Ігор Коломойський на виборах підтримує пана Коломойського і критикує Петра Порошенка

При чому щодо співпраці на телеканалі "1+1" з Коломойським спілкується як сам Зеленський, так і його основний бізнес-партнер Сергій Шефір.

Якщо ж пан Коломойський після перемоги Зеленського буде "вирішувати свої питання" щодо держкомпаній, то на посаді президента буде "жорстко" розмовляти з олігархом і навіть "сваритись".

Путін і Донбас

На пряме запитання - чи є для нього Володимир Путін ворогом, той відповів - "звичайно".

На питання, чи підпише закон про амністію бойовиків "ДНР"/"ЛНР", сказав - "ні".

Також він сказав, що у Донбасу не має бути особливого статусу.

Легалізація зброї, марихуани, проституції та казино

На питання щодо легалізації зброї Володимир Зеленський відповів негативно, пояснивши, що цього не можна робити у нинішній Україні, де йде війна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Медичне застосування марихуани в Україні повністю заборонене

Володимир Зеленський виступив за легалізацію медичної марихуани. І з цього питання він консультувався з лікарем Євгеном Комаровським.

Також пан Зеленський не виключає легалізації проституції, а також ігорного бізнесу.

Проте з важливою умовою - тільки в одному конкретному місті країни, яке можна перетворити на "український Лас-Вегас".

"Суспільство було б не проти і податки б платили. Дати можливість якомусь місту, і там все це відкрити", - вважає кандидат.

Що це буде за місто, він не уточнив, але сказав, що навряд чи це може Кривий Ріг, бо там "не всі мужики зрозуміють".

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