Зеленський про Бандеру: для частини українців він герой - і це класно
Володимир Зеленський виконав свою обіцянку дати інтерв'ю виданню, журналіст якого виграв у нього в настільний теніс у виборчу ніч.
18 квітня видання "РБК-Україна" опублікувало розмову з лідером президентських перегонів, в якій він розповів про ставлення до Степана Бандери, НАТО, української мови, декомунізації, Петра Порошенка, проституції, ігорного бізнесу та легалізації медичної марихуани.
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Коротко розповідаємо про найголовніші заяви Володимира Зеленського, який дуже рідко спілкується з журналістами.
Заборона російських соціальних мереж
Володимир Зеленський уникнув відповіді на питання, чи залишить чинною заборону російських соціальних мереж в Україні у разі його перемоги на президентських виборах.
На пряме питання, чи збережеться заборона, він відповів питанням на питання - "і чого ми досягли?"
Загалом він негативно оцінив заборону Vkontakte та "Однокласників", наголосивши, що багато українців обходять цю заборону.
"Спочатку потрібно в будь-якому рішенні згуртувати суспільство, пояснити чому, запропонувати модель, а потім закривати, тільки так", - вважає пан Зеленський.
Декомунізація і Бандера
"У цілому, я нормально ставлюсь до декомунізації", - відповів він на питання, чи продовжать її за можливого президентства.
На уточнення, чи мають бути проспекти Степана Бандери, кандидат у президенти зауважив, що Степан Бандера - герой для частини українців, а тому це "нормально і класно".
"Це один з тих людей, які захищали свободу України", - додав пан Зеленський.
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При цьому йому не подобається, що дуже багато вулиць називають тим самим іменем.
І стосується це не тільки Степана Бандери, а й, до прикладу, Тараса Шевченка.
Володимир Зеленський вважає, що треба не забувати називати іменами тих, хто зараз є героями і об'єднує країну. Наприклад, він запропонував називати вулиці іменем футболіста Андрія Шевченка.
Мова і квоти
Чіткої відповіді на питання, чи підпише Володимир Зеленський закон про функціонування української мови, який зараз розглядає парламент, кандидат також не дав.
"По-перше, його потрібно глибоко вивчити. Потім я хочу дізнатись думку суспільства з приводу цього закону", - заявив пан Зеленський.
Дізнаватись цю думку він збирається через соціальні мережі.
Питання щодо збереження квот на українську мову на телебаченні й на радіо також залишилось без однозначної відповіді.
"Ніхто скасовувати квоти не буде, але є регулювання…", - заявив пан Зеленський.
Він хоче зберегти квоти, але у пана Зеленського є питання до того, якими вони мають бути.
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Кандидат у президенти вказує, що є законодавстві є багато речей, які дещо заважають розвиватись телеканалам, але чітко вказувати, що саме у питанні квот він би змінював, Зеленський не став.
Він зауважив, що є багато людей, які розмовляють російською мовою, і не можна в них забирати російськомовне телебачення.
На думку пана Зеленського, стимулювати переходити на українську мову краще економічними інструментами, а не заборонами.
Агітація за НАТО і ЄС
Володимир Зеленський вважає, що Україна вже однозначно обрала напрямок до Європи.
"НАТО - клас, безпека, рівень армії", - сказав кандидат.
Щоб об'єднати країну у питанні НАТО, Зеленський планує кожен день записувати відео до східних регіонів України.
"Говорити їм - дивіться: НАТО - не тварюка, не проковтне вас", - розповів пан Зеленський.
Дочасні вибори Ради і Порошенко
Не дав пан Зеленський однозначної відповіді щодо того, чи буде розпускати парламент.
Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня. Розпускати Верховну Раду не можна в останні півроку її повноважень.
"Боюсь, що я не встигну. Я ламати закон не буду, порушувати закон не буду", - відповів він на питання, чи встигне розпустити Верховну Раду.
Але, якщо встигатиме розпустити, то припустив, що "будемо думати, так. Але ж ви розумієте, що нам це вигідно".
При цьому кандидат усвідомлює, що без дочасних виборів до жовтня він матиме абсолютно непідконтрольний парламент, але в обхід закону розпускати не буде.
На уточнення журналіста, що дочасні вибори Ради можуть бути вигідними і Петру Порошенку, пан Зеленський порадив чинному президенту взагалі піти з політики.
"Він людина забезпечена, багата, він може забрати з собою у пам'яті ті заслуги, які зробив для України", - додав Володимир Зеленський.
Геть з Банкової
Як і в серіалі "Слуга народу", пан Зеленський в реальному житті хоче з'їхати з будівлі адміністрації президента на Банковій.
"Я сказав своїм хлопцям - шукайте якийсь оpen space, якесь місце цікаве", - каже кандидат.
Будівлю на Банковій він хотів би віддати на потреби суспільства.
Те ж саме стосуватиметься державних резиденцій - "нехай в цих резиденціях живуть якісь дітки".
Також Зеленський обіцяє, що для нього не будуть перекривати дороги і він стоятиме у корках.
На уточнення, як у такому разі вирішувати питання безпеки, пан Зеленський відповісти не зміг.
Кандидат в президенти хвалиться, що хотів у якості президента літати рейсовими літаками, а частину президентських літаків продати.
Коаліція в парламенті
Після парламентських виборів у новій Раді команда Володимира Зеленського не піде на союз із колишнім "регіоналом" Юрієм Бойком та з Віктором Медведчуком.
Так само він не піде на союз з політичною силою Петра Порошенка.
За словами пана Зеленського, формувати з кимось коаліцію буде складно, тому хотів би, щоб його партія отримала власну більшість.
Стосунки з Аваковим
Володимир Зеленський визнає, що спілкується з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
"Тема мого дуже серйозного спілкування пов'язана з безпекою. На жаль, не тільки моєї, але й з безпекою моєї родини", - пояснив він.
На питання, чи готовий він формувати якийсь політичний союз з Аваковим, пан Зеленський розповів, що про будь-які союзи поки говорити рано.
Ідею міністра щодо переходу країни до парламентської моделі влади кандидат не підтримує й надає перевагу збереженню нинішньої парламентсько-президентської.
"Я взагалі погано ставлюсь до глобальних змін Конституції", - запевнив Зеленський.
Парламентська республіка, на його думку, може вести до узурпації влади, а розділення дає "баланс у суспільстві".
Стосунки з Коломойським
Володимир Зеленський стверджує, що нечасто бачиться з олігархом Ігорем Коломойським, а спілкується тільки з питань бізнесу.
При чому щодо співпраці на телеканалі "1+1" з Коломойським спілкується як сам Зеленський, так і його основний бізнес-партнер Сергій Шефір.
Якщо ж пан Коломойський після перемоги Зеленського буде "вирішувати свої питання" щодо держкомпаній, то на посаді президента буде "жорстко" розмовляти з олігархом і навіть "сваритись".
Путін і Донбас
На пряме запитання - чи є для нього Володимир Путін ворогом, той відповів - "звичайно".
На питання, чи підпише закон про амністію бойовиків "ДНР"/"ЛНР", сказав - "ні".
Також він сказав, що у Донбасу не має бути особливого статусу.
Легалізація зброї, марихуани, проституції та казино
На питання щодо легалізації зброї Володимир Зеленський відповів негативно, пояснивши, що цього не можна робити у нинішній Україні, де йде війна.
Володимир Зеленський виступив за легалізацію медичної марихуани. І з цього питання він консультувався з лікарем Євгеном Комаровським.
Також пан Зеленський не виключає легалізації проституції, а також ігорного бізнесу.
Проте з важливою умовою - тільки в одному конкретному місті країни, яке можна перетворити на "український Лас-Вегас".
"Суспільство було б не проти і податки б платили. Дати можливість якомусь місту, і там все це відкрити", - вважає кандидат.
Що це буде за місто, він не уточнив, але сказав, що навряд чи це може Кривий Ріг, бо там "не всі мужики зрозуміють".
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