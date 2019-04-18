Гнучкі телефони Samsung зламалися за кілька днів. Так кажуть оглядачі

Копирайт изображения Samsung Image caption Телефон з екраном, що згинається навпіл, Samsung вперше показав цього року

Цього тижня компанія Samsung розіслала свій дивовижний новий смартфон, що згинається, низці засобів масової інформації, в тому числі BBC.

Можливо, зараз вона шкодує про це.

"Екран на моєму демонстраційному примірнику Galaxy Fold повністю зламаний і став непридатним для використання усього через два дні. Чи поширена ця проблема, важко сказати", - написав у Twitter Марк Гурман із Bloomberg.

А ось, як відреагував Дітер Бон із технологічного видання The Verge.

"Щось трапилося з моїм екраном Galaxy Fold і він набряк. Не знаю, як це сталося, і я чекаю відповіді від Samsung. Він зламаний".

Стів Ковач із CNBC розмістив відео з телефоном, підписавши його: "Після одного дня використання".

Лихо та й годі.

Samsung заявив, що отримав "кілька повідомлень" про пошкодження основного дисплея, і "ретельно огляне ці пристрої сам, аби визначити причину проблеми". Однак це - суттєвий удар по надіях компанії здивувати світ дивайсом, який, на перший погляд, мав би стати технічним дивом.

Як виглядає, однією з причин проблеми може бути те, що деякі рецензенти видалили з екрану плівку, оскільки вважали її захисним шаром, який наносять на всі нові смартфони.

Марк Гурман із Bloomberg зняв її, як і рецензент з YouTube Маркес Браунлі.

А от Стів Ковач плівку не чіпав, але каже, що проблеми виникли і в його пристрою.

Дивайс, який надали BBC, компанія Samsung забрала невдовзі після зйомок відео, тому наша команда не мала можливості пересвідчитись в існуванні якихось проблем. Наш оглядач Кріс Фокс каже, що нервувався через невелику щілину, яка утворилася, коли екран складався удвічі, бо туди могли потрапити маленькі об'єкти.

Але якщо досвідчені оглядачі мали проблеми з пристроєм, процент повернення товару від простих користувачів може стати величезним, коли він надійде у широкий продаж. Пам'ятаймо, цей смартфон коштує 2 000 доларів.

Рецензенти, які стикнулися з проблемами, твердять, що лагідно поводилися з пристроєм.

"Що б не сталося, це, безумовно, не тому, що я погано ставився до цього телефону", - написав пан Бон у The Verge.

Samsung викрав увагу преси в усіх своїх конкурентів, представивши, як здавалося, готовий до використання дивайс швидше за будь-кого.

Але бути першими - не завжди добре, особливо якщо ви робите це неправильно і презентуєте не зовсім готовий пристрій.

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