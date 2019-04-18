Шоумен Володимир Зеленський і далі впевнено лідирує в передвиборчих симпатіях українців і випереджає чинного президента Петра Порошенка більше ніж удвічі. Про це свідчить опитування Соціологічної групи "Рейтинг" за результатами другого тижня квітня.

Серед тих, хто має намір голосувати у другому турі, 58% підтримають Зеленського і 22% - Порошенка, показало опитування. Ще 20% - не визначилися.

При цьому, серед тих, хто має намір голосувати в другому турі й визначився з вибором, 73% готові підтримати Зеленського, 27% - Порошенка.

Зеленський випереджає свого конкурента в усіх вікових категоріях. Він є лідером серед жителів сходу, півдня й центру України, тоді як на заході позиції обох кандидатів майже рівні.

Це дослідження "Рейтинг" провів 12-16 квітня 2019 року у формі особистого формалізованого інтерв'ю. Похибка не перевищує 1,8%.

Порошенко скорочує розрив

Напередодні своє дослідження оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Воно ґрунтувалося на телефонних інтерв'ю й зафіксувало скорочення відставання Порошенка від Зеленського.

Як свідчать результати, з 6 по 16 квітня загалом рейтинг кандидата Володимира Зеленського дещо знизився, а рейтинг Петра Порошенка - зріс.

За даними КМІС, станом на 15-16 квітня серед усіх опитаних респондентів, які планують іти на вибори, 50,6% планують голосувати за Володимира Зеленського, тоді як за чинного президента - 27,1%.

Станом на 6-7 квітня, за пана Зеленського були готові голосувати 50,8%, а за пана Порошенка - 21,9%.

Похибка дослідження не перевищує 5%.

Як зазначають у КМІС, роллінгові дослідження є єдиним способом вивчення тенденцій. Водночас вони є менш точними, ніж проведені шляхом особистих інтерв'ю.

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