Росія заборонила експорт нафти в Україну

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Уряд Росії заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів, а також ввезення української продукції машинобудування.

"Запроваджується заборона на експорт до України російської нафти і нафтопродуктів", - заявив пан медведєв на засіданні уряду.

За словами прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, такий захід вжили у відповідь на зміни, запроваджені урядом України.

"У цих умовах ми змушені свої інтереси захищати і вжили відповідні заходи", - сказав він.

Крім того, уряд Росії розширив і перелік заборонених до ввозу українських товарів. Зокрема, це стосуватиметься продукції машинобудування, металообробки, вартість якої, за словами російського прем'єра, за минулий рік склала 250 млн доларів.

Минулого тижня українська влада розширили торгові санкції щодо Росії.

За даними ЗМІ, до "чорного списку" потрапили, серед іншого, пружини для вантажних вагонів, електрична апаратура для пристроїв залізничної автоматики та зв'язку.

"Зберігайте спокій"

Україна не купує російської нафти вже досить давно - з 2012 року, - розповів ВВС News Україна директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

Проте російські нафтопродукти (дизель) та скраплений газ нині складають до 40% українського ринку.

Це суттєва частина, але за місяць ринок зможе переорієнтуватися на інші джерела і маршрути постачання, каже Сергій Куюн.

"Залежність висока, але нічого смертельного немає, - каже експерт. - У випадку з дизпальним це буде постачання по морю, а також, я думаю, буде збільшена переробка на Кременчуцькому НПЗ, є й потенціал збільшення постачання з Білорусі".

Але оскільки постачання морським шляхом є трохи дорожчим, то ціна на дизель може збільшитися на 1-1,5 грн, вважає Сергій Куюн:

"Зараз дизель 25 грн. Додасться гривня-півтори. Ми бачили восени і по 35. Тому нічого смертельного там немає."

По скрапленому газу заміщення може відбутися також через морські шляхи, а також із Казахстану та через західний кордон - через Польщу. За газом зростання "за найпесимістичнішим сценарієм" може бути до 2 грн по року.

Але загалом, каже експерт, головні небезпеки пов'язані із настроями на ринку впродовж місяця, який потрібен для того, аби постачальники переорієнтувалися на інші маршрути.

"Оцей місяць, очевидно, будуть якісь збої. Ясно, що швидко не можна замістити, і буде якийсь ажіотаж, як це завжди буває. І тут важко сказати, як ця ціна може стрибнути", - каже Сергій Куюн, додаючи, що врешті-решт, ринок, на якому присутність держави є зовсім невеликою, "сам все вирішить".

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