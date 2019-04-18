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Президент України зібрав нараду РНБО щодо ризиків та загроз у зв'язку з ситуацією, що склалася з ПриватБанком.

Під час наради Петро Порошенко заявив, що була зроблена "спроба фактично скасувати всі рішення по націоналізації ПриватБанку". Саме тому РНБО розгляне це питання та розробить рішення, необхідні для фінансової стабільності та недопущення паніки.

"Сьогодні мене турбує зв'язка Коломойський-Зеленський перед виборами, які відбудуться 21 квітня, нам потрібно вжити всіх можливих заходів, щоб не допустити реваншу і пограбування держави олігахами, які зараз перебувають за кордоном", - сказав президент.

Рішення суду

Окружний адміністративний суд Києва у четвер задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку й Кабміну щодо націоналізації ПриватБанку.

Суд визнав націоналізацію "безпідставною та такою, що здійснена з численними порушеннями чинного на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів банку".

За словами судді-спікера Богдана Саніна, повний текст рішення опублікований не буде, оскільки містить банківську таємницю. Він відзначив, що суд задовольнив усі позовні вимоги Ігоря Коломойського у цій справі.

У НБУ та Мінфіні вже заявили, що готують апеляцію на це рішення. Там також висловили занепокоєння щодо фінансової стабільності в країні у зв'язку з рішенням суду. "Породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", - сказав представник юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

А Петро Порошенко оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що частина плану одного з "олігархів втікачів" (маючи на увазі Ігоря Коломойського) у разі "перемоги Зеленського - повернути собі ПриватБанк". "Як бачите, їм не терпиться, вони уже зараз почали реалізацію цього задуму", - сказав він.

"Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а державі в цілому - дефолтом та новою економічною кризою", - застерігає президент.

Чого хоче Коломойський?

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До першого туру президентських виборів в інтерв'ю ВВС Ігор Коломойський заявляв: "Для нас дуже важливі декілька аспектів цієї історії (з націоналізацією ПриватБанку. - Ред.). Перший - це очистити своє ім'я, другий - покарати винних, а третій - отримати компенсацію у тому чи іншому вигляді".

Проте після першого туру в інтерв'ю "Українській правді" він заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований банк, але хоче повернути капітал у 2 мільярди доларів.

Facebook-група "Команда Зеленського" опублікувала коментар з приводу рішення суду, написавши: "Судова реформа імені Порошенка в дії. Замість того, щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд по ПриватБанку".

"Одне питання: Так хто ж все-таки маріонетка Коломойського?", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що ПриватБанк був відповідачем у цій справі й програв позов разом із НБУ, Мінфіном та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Автором же позову був один із колишніх власників банку Ігор Коломойський, який є відкритим прихильником кандидата у президенти Володимира Зеленського.

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