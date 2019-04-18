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Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку й Кабміну щодо націоналізації ПриватБанку.

У НБУ та Мінфіні вже заявили, що готують апеляцію на це рішення.

"Рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржене Національним банком. Ми продовжимо доводити законність дій та прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції", - заявили у Нацбанку.

Там також висловили занепокоєння щодо фінансової стабільності в країні у зв'язку з рішенням суду.

"Породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", - сказав представник Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Наприкінці березня Окружний адмінсуд завершив розгляд справи за позовом пана Коломойського про незаконність націоналізації ПриватБанку, і сторони перешли до дебатів. Вони велися в закритому режимі. В такому ж режимі суд розглядав цю справу від літа 2017 року.

Водночас у вересні 2018 року той самий суд Києва під час розгляду позову від одного з клієнтів ПриватБанку підтвердив правомірність ухваленого Національним банком рішення про віднесення ПриватБанку до категорії неплатоспроможних.

Чого хоче Коломойський?

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До першого туру президентських виборів в інтерв'ю ВВС Ігор Коломойський заявляв:

"Для нас дуже важливі декілька аспектів цієї історії (з націоналізацією ПриватБанку. - Ред.). Перший - це очистити своє ім'я, другий - покарати винних, а третій - отримати компенсацію у тому чи іншому вигляді".

Проте після першого туру в інтерв'ю "Українській правді" він заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований банк, але хоче повернути капітал у 2 мільярди доларів.

"Мені не потрібен ПриватБанк. Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань", - заявив Ігор Коломойський.

Що заявив НБУ

Національний банк, заявивши, що оскаржуватиме рішення суду, також наголосив, що воно шкодить міжнародному іміджу України.

Там кажуть, що ініціюватимуть звернення до РНБО та уряду "з приводу подібних судових практик, що наносять шкоду міжнародному іміджу України".

"Міжнародні партнери України неодноразово наголошували, що націоналізація ПриватБанку була важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності", - зазначила перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Зараз банк "повністю перейшов на ринкову бізнес-модель і сьогодні є найприбутковішим українським банком та частиною стабільної і прозорої банківської системи", вважає пані Рожкова.

Що казали про ПриватБанк кандидати в президенти?

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Порошенко каже, що був шокований вимогою про компенсацію у $2 млрд за ПриватБанк від одного із екс-власників

"Шокований вимогою 2-мільярдної компенсації - 2 млрд доларів - за ПриватБанк", - заявив під час зустрічі з представниками бізнесу чинний президент Петро Порошенко.

"На столі питання щодо визнання незаконною націоналізації ПриватБанку, яке вони намагаються дуже швидко провести до президентських виборів, щоб потім сказати, що це відбулося без їхньої участі".

Петро Порошенко нагадав, що довкола ПриватБанку не перший рік триває низка розслідувань.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зеленський твердить, що йому "все одно, що буде з Ігорем Коломойським"

У березні кандидат у президенти Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, що не припинятиме розслідувань проти олігархів, зокрема, і проти Ігоря Коломойського:

"Якщо хтось щось вкрав і це доведено правоохоронними органами, він змушений це повернути. Ніхто ніякі розслідування закривати не буде".

Наприкінці березня, перед першим туром, у коментарі "Схемам" (проект "Радіо Свобода" і "UA:Перший") він заявив: "Та мені все одно, що буде з Ігорем Коломойським. Це мають розбиратися... "ПриватБанк" зараз - державна установа. Чому його мають повертати Коломойському?"

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