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У четвер Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

В українському уряді й Нацбанку збираються оскаржити це рішення у вищій судовій інстанції.

Тим часом, користувачі соцмереж відреагували на рішення суду миттєво.

"Судова реформа передає привіт!"

Депутат Мустафа Найєм одразу згадав про кандидатів у президенти Володимира Зеленського й Петра Порошенка, чинного президента.

"Зараз дуже був би доречний яскравий і динамічний влог зі штабу Володимира Зеленського з обов'язковою участю антикорупціонерів і радників всіх сортів, включаючи колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, який особисто підписував папери про націоналізацію Приватбанку", - написав він у Facebook.

"Ну і окремий привіт Петру Порошенко і Ко за найгуманніший у світі суд", - додав пан Найєм.

Згадує про судову реформу і активіст Сергій Щелкунов: "Судова реформа передає привіт! Ой, Приват!"

"Хто переживав, що при Зе Приват віддадуть Коломойському, не переймайтеся) віддали ще при Порошенку", - пише журналіст Роман Романюк.

Багато хто пов'язує рішення суду з виборами:

"Судді побігли від Порошенка до Коломойського. Від того, хто програв - до переможця", - пише користувач Vyacheslav Chechilo.

"Скуповуєте сіль і сірники?"

Дехто вже почав непокоїтися щодо фінансової стабільності в Україні.

"Реакцію МВФ треба описувати? Думаю, що ні. В кого Україна позичатиме гроші і під який відсоток для виконання зобов'язань?", - пише Ольга Євстигнеєва.

З'явилося багато жартів на тему можливої паніки:

Економіст Віктор Пинзеник, який обіймав посаду міністра фінансів, опитимізму також не випромінює:

А от економіст Сергій Фурса заспокоює - не треба ані купувати долари, ані забирати депозити:

Тим часом, Анатолій Гриценко, який балотувався у президенти і посів у першому турі четверте місце, закликав Петра Порошенка й Володимира Зеленського висловити свою позицію:

"Біжиш у Приват знімати бабло"

І, звичайно, не бракує жартівливих колажів:

"Так приватбанк вже Коломойського? Ні, поки що Шредінгера", - іронізує користувач Artem Malder.

"Телебачення Торонто", тим часом, демонструє спокій:

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