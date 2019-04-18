Соцмережі про ПриватБанк: "Біжиш знімати бабло?"
У четвер Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.
В українському уряді й Нацбанку збираються оскаржити це рішення у вищій судовій інстанції.
Тим часом, користувачі соцмереж відреагували на рішення суду миттєво.
- Суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку
- Як ПриватБанк став темою виборів і що буде після них
"Судова реформа передає привіт!"
Депутат Мустафа Найєм одразу згадав про кандидатів у президенти Володимира Зеленського й Петра Порошенка, чинного президента.
"Зараз дуже був би доречний яскравий і динамічний влог зі штабу Володимира Зеленського з обов'язковою участю антикорупціонерів і радників всіх сортів, включаючи колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, який особисто підписував папери про націоналізацію Приватбанку", - написав він у Facebook.
"Ну і окремий привіт Петру Порошенко і Ко за найгуманніший у світі суд", - додав пан Найєм.
- Коломойський про Порошенка: хочу зробити "приємне" шановному Петру Олексійовичу
- Якщо переможе Зеленський: що може і не може зробити за перший місяць
Згадує про судову реформу і активіст Сергій Щелкунов: "Судова реформа передає привіт! Ой, Приват!"
"Хто переживав, що при Зе Приват віддадуть Коломойському, не переймайтеся) віддали ще при Порошенку", - пише журналіст Роман Романюк.
Багато хто пов'язує рішення суду з виборами:
"Судді побігли від Порошенка до Коломойського. Від того, хто програв - до переможця", - пише користувач Vyacheslav Chechilo.
"Скуповуєте сіль і сірники?"
Дехто вже почав непокоїтися щодо фінансової стабільності в Україні.
"Реакцію МВФ треба описувати? Думаю, що ні. В кого Україна позичатиме гроші і під який відсоток для виконання зобов'язань?", - пише Ольга Євстигнеєва.
З'явилося багато жартів на тему можливої паніки:
Економіст Віктор Пинзеник, який обіймав посаду міністра фінансів, опитимізму також не випромінює:
А от економіст Сергій Фурса заспокоює - не треба ані купувати долари, ані забирати депозити:
Тим часом, Анатолій Гриценко, який балотувався у президенти і посів у першому турі четверте місце, закликав Петра Порошенка й Володимира Зеленського висловити свою позицію:
"Біжиш у Приват знімати бабло"
І, звичайно, не бракує жартівливих колажів:
"Так приватбанк вже Коломойського? Ні, поки що Шредінгера", - іронізує користувач Artem Malder.
"Телебачення Торонто", тим часом, демонструє спокій:
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.