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Центральна виборча комісія схвалила перенесення початку офіційних дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком 19 квітня на 21:00.

Так ЦВК вирішила на засіданні у четвер, 18 квітня.

За правилами, встановленими у 2014 році ЦВК, офіційні дебати кандидатів мали б відбутись 19 квітня о 20:00 у студії Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ).

Проте Володимир Зеленський наполягає на проведенні дебатів 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський".

Команда Порошенка звернулася до ЦВК з проханням змістити час проведення дебатів на "Суспільному" так, аби президент встиг і зустрітися із Зеленським на стадіоні, і на дебати у студію.

Представники штабу Володимира Зеленського взагалі виступили з пропозицію скасувати дебати на НСТУ й провести все на стадіоні.

ЦВК пояснила своє рішення тим, що дебати на стадіоні кандидати планують завершити о 20:00-20:30.

А тому дебати у студії "Суспільного" ЦВК дозволила почати о 21:00. Триватимуть вони рівно годину.

Дебати про дебати

Дискусія щодо можливої дати дебатів триває вже третій тиждень. Проте коли саме, в якому точно форматі вони відбуватимуться і чи відбуватимуться взагалі - досі під питанням.

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія неодноразово заявляв, що офіційні дебати мають проходити у студії о 20 годині 19 квітня, оскільки так передбачено рішенням ЦВК.

Кандидати мають протягом години відповідатимуть на питання одне одного.

Копирайт изображения Адміністрація Президента, Getty Images, BBC

Якщо хтось відмовиться від участі в дебатах, весь ефірний час його опонент зможе використати для агітації.

Відмовляться обидва - замість дебатів на "Суспільному" покажуть документальний фільм, що не матиме жодного стосунку до виборів.

Водночас поза межами студії НСТУ кандидати також можуть зустрічатися, зокрема, на НСК "Олімпійському".

Першим про таку ідею заявив Володимир Зеленський: у відеозверненні до Петра Порошенка він запропонував провести дебати саме 19 квітня о 19:00 на стадіоні.

Президент погодився, але згодом озвучив власну дату: 14 квітня. У цей день Порошенко прибув на стадіон, але на свого опонента так і не дочекався.

Напередодні штаби обох кандидатів підписали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський" про оренду стадіону на 19 квітня.

Втім, про остаточний формат можливих дебатів команди Порошенка і Зеленського досі не домовились.

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