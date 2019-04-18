"ЗЕ команда". Зеленський представивив своїх соратників

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Зе команда" під час поїздки на зустріч із президентом Франції (зліва направо): Іван Баканов, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський та Руслан Рябошапка

Кандидат у президенти Володимир Зеленський представив членів своєї команди, які відповідають за різні напрямки політики.

Усього в ефірі "Право на владу" на телеканалі "1+1" Володимир Зеленський представив 21 людину.

Пан Зеленський підкреслив, що представлені ним люди не є кандидатами на посади міністрів.

"Цю люди йдуть з нами в Адміністрацію президента, після цього вони пройдуть перевірки й тільки тоді займуть посади", - сказав він.

За словами кандидата, тільки після такої перевірки хтось із членів команди зможе претендувати на посади міністрів.

До "команди Зеленського" входять:

Іван Апаршин - безпека і оборона

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Професійний військовий, працював у Міністерстві оборони у часи, коли ним керував Анатолій Гриценко. Саме Івана Апаршина пан Гриценко називав своїм майбутнім міністром оборони у разі обрання президентом.

Після отримання військової освіти працював на офіцерських посадах у Генштабі Збройних сил України, у Міністерстві оборони.

Зокрема, він був директором департаменту воєнної політики та стратегічного планування міноборони, працював у секретаріаті Кабінету міністрів, у тому числі за часів президентства Віктора Януковича - начальником управління експертизи у сфері безпеки і оборони Секретаріату уряду.

Олександ Данилюк - міжнародні відносини, економіка, фінансова і банківська політика.

"Олександр був міністром - це єдиний мінус", - сказав під час його представлення Володимир Зеленський.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Данилюк — один із засновників Центру вільної економіки імені Кахи Бендукідзе, метою якого є поширення ідей свободи, відкритого урядування та вільної економіки.

43-річний Олександр Данилюк працював у декількох інвестиційних фондах, у тому числі у Москві та Лондоні, був радником прем'єр-міністра Юрія Єханурова та позаштатним радником Віктора Януковича.

Після обрання Петра Порошенка президентом України Данилюк став постійним його представником в уряді та заступником голови президентської Адміністрації.

У квітні 2016 року Верховна Рада призначила Олександра Данилюка міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана.

Данилюк у грудні 2016 року підтримав націоналізацію ПриватБанку.

У травні 2018 року він мав публічний конфлікт із прем'єром після того, як уряд вп'яте відмовився призначити заступником міністра, представлену Данилюком кандидатуру.

Через це голова Мінфіну написав листа послам країн "Великої сімки", у якому поскаржився на відсутність можливості обирати членів власної команди.

6 червня 2018 року Володимир Гройсман вніс до парламенту пропозицію звільнити Данилюка, яку депутати схвалили наступного дня.

Данилюк має дружину і двох синів. Діти — громадяни Великої Британії.

Іван Баканов - голова партії "Слуга народу" і відповідальний за взаємодію з Верховною Радою

Копирайт изображения UNIAN Image caption Іван Баканов очолює штаб Володимира Зеленського і партію "Слуга народу"

44 річний Іван Баканов — юрист за освітою, голова штабу і друг дитинства Володимира Зеленського.

Іван Баканов очолює "Студію Квартал-95", а з 2017 року і політичну партію "Слуга народу" (за назвою серіалу виробництва його студії, у якому Володимир Зеленський зіграв президента Василя Голобородька).

Саме ця партія висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти.

Одружений, має сина.

Руслан Рябошапка - правоохоронна та антикорупційна діяльність.

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42-річний Рябошапка з 1998 по 2010 роки працював у Міністерстві юстиції, у 2013-2014 роках відповідав за аналіз антикорупційної політики у неурядовій організації Transparency International Україна.

А у 2016 році пройшов конкурс на члена Національної агенції з питань запобігання корупції. Під час перебування на посаді неодноразово висловлював незгоду із діями установи.

У червні 2017 року пан Рябошапка подав у відставку, мотивувавши своє рішення необхідністю "перезавантаження" складу НАЗК.

Рябошапка одружений, має трьох синів. Діти — громадяни Франції.

Дмитро Розумков - внутрішня політика

35-річний Дмитро Розумков - політтехнолог, керуючий партнер компанії політичного консалтингу Ukrainian Politconsulting Group, один з головних консультантів Володимира Зеленського.

Євген Комаровський - медицина

Доктор Комаровський - відомий дитячий лікар і телеведучий, популярний блогер. Він виступає за необхідність реформування системи медицини, проте критикує ту реформу, яку реалізовує нинішній уряд.

Також у команді кандидата:

Руслан Стефанчук - реформування державних і правових інститутів та законопроектна робота

Галина Янченко - експерт з антикорупційної політики і діджитал рішень для держави

Денис Монастирський - правоохоронні органи

Сергій Іонушас - органи правосуддя

Ірина Венедіктова - реформа судової системи

Данило Гетьманцев - економіка, фінанси і оподаткування

Вікторія Страхова - банківська діяльність

Михайло Федорів - діджитал

Олександр Мережко - міжнародні відносини і народовладдя

Олег Бондаренко - екологічна політика

Марина Бардіна - рівні права і можливості жінок і чоловіків

Сергій Кальченко - виборче законодавство, європейські стандарти у сфері прав людини

Андрій Герус - енергетика, ЖКГ та антимонопольне регулювання

Сергій Бабак - освіта та наука.

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