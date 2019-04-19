Копирайт изображения Thai Navy/EPA

Американцю та його подрузі в Таїланді загрожує страта. Їх звинуватили в будівництві будинку в тайських територіальних водах.

Чад Елвартовскі та його подруга Супрані Тепдет тепер змушені переховуватися - військово-морські сили Таїланду вважають, що вони загрожують суверенітету країни.

Причиною конфлікту став будинок, який пара побудувала на 20-метровій платформі над поверхнею води. "Військово-морські сили Таїланду виявили бетонну споруду, по суті плаваючу в морі, але на ній нікого не було", - розповів AFP полковник поліції Нікорн Сомсук.

На думку тайських чиновників, будинок знаходиться в 19 кілометрах (12 морських милях) від узбережжя Пхукета, а значить - в територіальних водах країни. Але Елвартовскі наполягає, що будинок знаходиться в 13 милях від берега, а значить - не підпадає під юрисдикцію влади країни.

Військові планують провести зустріч з представниками місцевої влади, щоб з'ясувати подальший алгоритм дій. У ВМС заявили, що пара не отримувала дозволу від влади перед тим, як почати будівництво. Якщо чоловіка і жінку визнають винними в порушенні суверенітету країни, їм загрожує довічне ув'язнення або навіть страта.

Навіщо вони це зробили?

Пан Елвартовскі працював інженером-програмістом в армії США, а потім став інвестувати в біткойни. Подружжя належать до так званого "приморського" руху, яке виступає за будівництво будинків в міжнародних водах - так вони не підпадають під дію законів будь-якої країни.

Обидва також є членами Ocean Builders - групи підприємців, які займаються фінансуванням будівництва таких будинків.

Копирайт изображения Thai Navy/EPA

Будинок, про який йде мова, був побудований цього місяця, але берегова охорона виявила його тільки на цьому тижні.

У заяві, опублікованій на сайті Ocean Builders, йдеться, що подружжя не будувало будинок самостійно і фактично виступило лише як орендарі.

"Вони провели кілька тижнів на узбережжі і задокументували свою пригоду, - йдеться в повідомленні. - Вони жодним чином не були залучені в проект".

Сам Елвартовскі сказав журналістам, що вони з дружиною зараз знаходяться в безпечному місці.

Наскільки поширеним є таке будівництво?

Точна кількість будинків, побудованих в міжнародних водах, невідома, але є кілька відомих прикладів подібних споруд, зведених з ініціативи так званих мікродержав.

Мікродержави - це самопроголошені об'єднання людей, які не визнані урядами інших країн. Одна з найвідоміших - Sealand - створена на покинутій нафтовій платформі в Північному морі. У цього утворення є власний прапор, валюта і навіть футбольна команда.

Кілька неофіційних та невизнаних мікродержав існують й поблизу Австралії.

Серед них Hutt River Province, приватна держава в 500 км на північ від Перта. Там теж є своя валюта і свій прапор.

А в мікродержави Akhzivland на північ від Ізраїлю 50 років було двоє жителів. Так було до минулого року, коли засновник і президент цієї держави Елі Авіві помер.

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