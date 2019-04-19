МВФ: націоналізація ПриватБанку захистила вкладників

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Представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман у заяві нагадав, що МВФ підтримав націоналізацію ПриватБанку у 2016 році, так само, як і загалом очищення банківської системи України.

"У 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та Національного Банку України націоналізувати ПриватБанк, оскільки це був єдиний ефективний засіб захистити вкладників банку - українських фізичних і юридичних осіб - і стабільність фінансової системи", - йдеться у заяві пана Люнгмана.

На думку представника МВФ, те, що держава витратила 160 млрд грн на підтримку банку, вартувало зусиль, адже "врятувало кошти мільйонів українських громадян" та зміцнило економіку.

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У Фонді також позитивно оцінили корпоративні зміни у банку після його націоналізації, зокрема, затвердження незалежної Наглядової Ради.

"Важливо, щоби влада продовжувала свої зусилля щодо відшкодування втрат колишніми власниками та пов'язаними особами проблемних банків. Міжнародні партнери України ретельно відстежуватимуть події в цій сфері", - йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні.

Напередодні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов одного з колишніх власників банку Ігоря Коломойського і визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Повне рішення суду не оприлюднили через банківську таємницю.

Рішення не набуло чинності. Національний банк та міністерство фінансів - нинішній власник банку - заявили, що оскаржать його у судах вищих інстанцій.

У грудні 2016 року ПриватБанк визнали неплатоспроможним. Але, з огляду на те, що банк був і залишається одним із системоутворюючих у банківській системі України, його націоналізували. При цьому тодішні власники банку звернулися із відповідним письмовим проханням до уряду.

Проте згодом НБУ звинуватив екс-акціонерів банку у тому, що ті вивели з банку кілька мільярдів доларів, зокрема, і кошти рефінансування, яке НБУ надавав до націоналізації. Водночас колишні власники стали оскаржувати законність націоналізації.

Нині українські суди розглядають кілька сотень справ, пов'язаних із ПриватБанком. Ще дві справи розглядають іноземні суди.

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