Копирайт изображения Yogesh Kumar Singh Image caption Паван Кумар повідомив, що проголосував за "неправильну партію"

Індійський виборець каже, що відрубав свій вказівний палець після того, як зрозумів, що проголосував за "неправильну" політичну партію.

Паван Кумар повідомив у відео, яке стало вірусним, що він випадково проголосував за правлячу націоналістичну партію Бхаратія Джаната (BJP).

Він хотів голосувати за регіональну партію - але заплутався у багатьох символах на машині для голосування.

В Індії вказівний палець кожного виборця позначається незмивним чорнилом після того, як вони віддають свій голос.

Пан Кумар проголосував у четвер в Буландсхарі в північному штаті Уттар-Прадеш. Це був другий етап голосування на загальних виборах в Індії.

"Я хотів голосувати за слона, але я проголосував за квітку (символ Бхаратія Джаната. - Ред.) помилково", - сказав пан Кумар у відео. Він має на увазі партійні символи, що відображаються на екрані машини для голосування поруч з іменем кожного кандидата.

Символом Бхаратія Джаната є лотос, а слон є символом "Партії більшості народу" (BSP), яка представляє інтереси вихідців з нижчих каст та є надзвичайно популярною в штаті Уттар-Прадеш.

Партійні символи відіграють велику роль у виборах в Індії, тому що їх легко ідентифікувати в країні, де в деяких регіонах грамотність є низькою. Є також численні регіональні партії та альянси, що може заплутати виборців.

Пан Кумар - даліт (раніше їх називали недоторканими). Багато далітів голосують за "Партію більшості народу".

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Голосування в четвер було важливим для потужних регіональних партій Індії, які домінують у політиці на рівні деяких штатів і очолюються харизматичними місцевими політиками.

Вибори в Індії відбуваються у сім етапів, а голоси підрахують 23 травня. В країні приблизно 900 мільйонів виборців, і ці вибори є наймасштабнішими у світі.

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