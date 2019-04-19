Дебати кандидатів на стадіоні у фото
Довгоочікувані дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським відбулися на НСК "Олімпійський". Вони майже три тижні узгоджували деталі, час і місце для їхнього проведення.
Як повідомляє поліція, дебати на стадіоні прийшли подивитися 22 тисячі людей. Мільйони глядачів стежили за телетрансляцією наживо.
Під час дебатів Володимир Зеленський сказав, що готовий стати на коліна перед всіма, хто втратив рідних на фронті.
Після цього пан Зеленський став на коліна. Разом з ним став на коліно і пан Порошенко, але розвернувшись спиною до натовпу.
З'ясувалося, що президент став на коліно перед депутаткою, волонтеркою і офіцером ЗСУ Тетяною Ричковою. Її чоловік Вадим загинув в зоні АТО у 2014 році.
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