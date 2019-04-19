Дебати кандидатів на стадіоні у фото

  • 19 квітня 2019
Порошенко і Зеленський Копирайт изображения Reuters
Image caption Кандидати у президенти зустрілися на НСК "Олімпійський"

Довгоочікувані дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським відбулися на НСК "Олімпійський". Вони майже три тижні узгоджували деталі, час і місце для їхнього проведення.

Як повідомляє поліція, дебати на стадіоні прийшли подивитися 22 тисячі людей. Мільйони глядачів стежили за телетрансляцією наживо.

НСК "Олімпійський" Копирайт изображения Reuters
Image caption Поле (фан-зона) стадіону були поділені на дві частини. Кордон з правоохоронців розділяв прихильників кандидатів. Перед дебатами на обох сценах по черзі відбувалися музичні виступи
Зеленський співає гімн Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Дебати починали і закінчували, співаючи гімн України
Порошенко з дружиною Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Петро Порошенко з дружиною Мариною. Обидва кандидати з'явилися зі своїми дружинами
Володимир і Олена Зеленські Копирайт изображения EPA
Image caption Володимир Зеленський із дружиною Оленою. Обидва кандидати виступали зі своєю групою підтримки на сцені
Порошенко Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Петро Порошенко почав із виступу на своїй сцені...
Порощенко і Зеленський на стадіоні Копирайт изображения Getty Images
Image caption ...Але потім несподівано перейшов на сцену до опонента
Порошенко і Зеленський - дебати на стадіоні Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Після вступних промов кандидати почали задавати питання один одному
Порошенко і Зеленський дебати Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption У опонентів було 36 хвилин на питання: одна хвилина на кожне питання і три хвилини на кожну відповідь
Жінка кричить у натовпі Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Прихильники кандидатів бурхливо реагували на виступи
Зеленський і Порошенко на колінах Копирайт изображения Getty Images
Image caption Кандидати на колінах

Під час дебатів Володимир Зеленський сказав, що готовий стати на коліна перед всіма, хто втратив рідних на фронті.

Після цього пан Зеленський став на коліна. Разом з ним став на коліно і пан Порошенко, але розвернувшись спиною до натовпу.

З'ясувалося, що президент став на коліно перед депутаткою, волонтеркою і офіцером ЗСУ Тетяною Ричковою. Її чоловік Вадим загинув в зоні АТО у 2014 році.

Порошенко і Зеленський Копирайт изображения Reuters
Image caption Дебати тривали одну годину. Переможця не визначали

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