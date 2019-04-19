Дебати кандидатів на стадіоні у фото

Копирайт изображения Reuters Image caption Кандидати у президенти зустрілися на НСК "Олімпійський"

Довгоочікувані дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським відбулися на НСК "Олімпійський". Вони майже три тижні узгоджували деталі, час і місце для їхнього проведення.

Як повідомляє поліція, дебати на стадіоні прийшли подивитися 22 тисячі людей. Мільйони глядачів стежили за телетрансляцією наживо.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поле (фан-зона) стадіону були поділені на дві частини. Кордон з правоохоронців розділяв прихильників кандидатів. Перед дебатами на обох сценах по черзі відбувалися музичні виступи

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Дебати починали і закінчували, співаючи гімн України

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Петро Порошенко з дружиною Мариною. Обидва кандидати з'явилися зі своїми дружинами

Копирайт изображения EPA Image caption Володимир Зеленський із дружиною Оленою. Обидва кандидати виступали зі своєю групою підтримки на сцені

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Петро Порошенко почав із виступу на своїй сцені...

Копирайт изображения Getty Images Image caption ...Але потім несподівано перейшов на сцену до опонента

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Після вступних промов кандидати почали задавати питання один одному

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У опонентів було 36 хвилин на питання: одна хвилина на кожне питання і три хвилини на кожну відповідь

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Прихильники кандидатів бурхливо реагували на виступи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кандидати на колінах

Під час дебатів Володимир Зеленський сказав, що готовий стати на коліна перед всіма, хто втратив рідних на фронті.

Після цього пан Зеленський став на коліна. Разом з ним став на коліно і пан Порошенко, але розвернувшись спиною до натовпу.

З'ясувалося, що президент став на коліно перед депутаткою, волонтеркою і офіцером ЗСУ Тетяною Ричковою. Її чоловік Вадим загинув в зоні АТО у 2014 році.

Копирайт изображения Reuters Image caption Дебати тривали одну годину. Переможця не визначали

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