Копирайт изображения Getty Images Image caption Cathedral beekeeper Nicolas Geant says the bees would have got "drunk" on smoke from the fire

Найменші мешканці Нотр-Дам вижили у пекельному вогні пожежі, яка зруйнувала дах собору та його знаменитий шпиль.

Близько 200 тисяч бджіл і надалі житимуть у вуликах на даху собору, хоч вважали, що всі вони мали загинути у вогні.

Ніколя Жіан, пасічник собору, підтвердив, що бджоли живі і гудуть.

Пан Жіан доглядає за катедральними бджолами від 2013 року, коли на даху вперше були встановлені вулики.

Це було частиною загальної програми, що має на меті збільшити кількість бджіл у Парижі.

Вулики розташовані на даху над південною ризницею собору, приблизно на 30 метрів нижче головного даху. За словами пана Жіана, це і є причиною того, що вогонь не зашкодив бджолам.

Європейські бджоли, на відміну від інших видів, у разі небезпеки залишаються у своїх вуликах, їдять власний мед і готуються захищати бджолину матку.

Найбільшою загрозою для них була б висока температура під час пожежі. Але, очевидно, нотр-дамські бджоли уникли цієї небезпеки і просто "наковталися диму", - пояснює Ніколя Жіан.

"Замість того, аби вбити, вуглецевий газ присипає бджіл, так, наче вони п'яні", - заявив пасічник агенції AP.

Зазвичай пасічники використовують дим, аби заспокоїти бджіл і отримати доступ до вулика.

"Я був надзвичайно засмучений тим, що сталося із Нотр-Дам, адже це дуже красива споруда", - розповів пан Жіан CNN.

"Але було чудово з'ясувати, що бджоли живі. Слава Богу, вогонь не зашкодив їм! Це справжнє диво!"