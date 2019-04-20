Мільярди з ПриватБанку могли "зникнути" через Кіпр - розслідування OCCRP

Копирайт изображения AFP Image caption ПриватБанк має понад 20 мільйонів клієнтів

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) оприлюднив свою версію того, як колишні власники ПриватБанку могли виводити із нього мільярди доларів.

Із посиланням на звіт детективної агенції Kroll, що спеціалізується на фінансових розслідуваннях та консультуванні з питань ризиків, автори OCCRP пишуть, що 5,5 млрд доларів були виведені з України через філію ПриватБанку на Кіпрі.

"Така схема дозволяла приховати факт, що гроші кудись зникають, оскільки Національний банк України сприймав кіпрську філію ПриватБанку як будь-яку із українських філій. Через це чиновники не помічали, що готівка, переведена на Кіпр, залишає Україну", - йдеться у розслідуванні OCCRP.

"Тим часом кіпрський (банківський) регулятор або не помітив, як різні банківські транзакції на загальну суму у 5,5 млрд доларів були підкріплені фальшивими контрактами, або не вдався до необхідних кроків, аби це зупинити", - пишуть автори OCCRP.

По тому, як гроші опинялися у кіпрській філії, вони розпорошувалися далі на рахунки різних офшорних компаній, - веде далі OCCRP.

Водночас кіпрський регулятор сприймав філію українського банку як самостійну одиницю, а тому ніколи не повідомляв українську владу про подальший перетік коштів.

Центральний банк Кіпру у коментарі авторам розслідування повідомив про дві перевірки кіпрської філії ПриватБанку у 2015 році, результатом яких стало інформування влади Кіпру, України та інших держав про витік грошей з України. Там також нагадали про штраф, накладений на філії у жовтні 2016 року, за кілька тижнів до націоналізації ПриватБанку.

ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року.

У січні 2018 року НБУ повідомив, що розслідування американської компанії Kroll підтвердило попередні висновки, що "ПриватБанк" був об'єктом шахрайських дій перед тим, як його націоналізували. За їхніми даними, з рахунків банку зникли 5,5 мільярда доларів.

У Нацбанку не оприлюднили самого звіту незалежного розслідування, але заявили, що передадуть висновки правоохоронцям.

В інтерв'ю ВВС один із колишніх власників ПриватБанку Ігор Коломойський висловив сумніви, що Kroll мала законні підстави проводити в Україні слідчі дії. Він наполягає, що у розслідуванні Kroll не змогли показати, куди і на які рахунки забрали кошти, хоча мали б це зробити.

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В інформації, наданій Національним банком на запит ВВС News Україна, регулятор пояснив, що проведення незалежного розслідування компанією Kroll було зобов'язанням перед Міжнародним валютним фондом для виявлення порушень у банку перед націоналізацією.

Під час інтерв'ю ВВС нагадала пану Коломойському про звинувачення у виведенні з банку 5,5 мільярдів доларів колишніми власниками та запитала: де ці гроші й чи збирається олігарх їх повертати?

"Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили. Це все - один великий фейк", - відповів Ігор Коломойський.

Він каже, що 5,5 мільярда нікуди не зникали.

"Вони не могли зникнути, тому що це дурість - самому у себе красти гроші, з власного ж банку. Крім того, ми навпаки завжди свої гроші тримали у ПриватБанку і давали йому можливість працювати із ними", - наполягає пан Коломойський.

Розслідування Kroll він загалом назвав "димовою завісою".

В цьому ж інтерв'ю, що було записано перед першим туром президентських виборів в Україні, пан Коломойський заявляв, що в історії з ПриватБанком для нього існує кілька важливих аспектів:

"Перший - це очистити своє ім'я, другий - покарати винних, а третій - отримати компенсацію у тому чи іншому вигляді".

Після першого туру в інтерв'ю "Українській правді" він заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований ПриватБанк, але хоче повернути капітал у 2 мільярди доларів.

"Мені не потрібен ПриватБанк. Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань".

У грудні 2016 року ПриватБанк визнали неплатоспроможним. Але, з огляду на те, що банк був і залишається одним із системоутворюючих у банківській системі України, його націоналізували. При цьому тодішні власники банку звернулися із відповідним письмовим проханням до уряду.

Проте згодом НБУ звинуватив екс-акціонерів банку у тому, що ті вивели з банку кілька мільярдів доларів, зокрема, і кошти рефінансування, яке НБУ надавав до націоналізації. Водночас колишні власники стали оскаржувати законність націоналізації.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку й Кабміну, і визнав націоналізацію ПриватБанку незаконною. Рішення не набуло чинності. Національний банк та міністерство фінансів - нинішній власник банку - заявили, що оскаржать його у судах вищих інстанцій.

Нині українські суди розглядають кілька сотень справ, пов'язаних із ПриватБанком. Ще дві справи розглядають іноземні суди.

AFP Кількість судових справ, пов'язаних із ПриватБанком в українських судах близько 500справ у судовому провадженні, де Приват є відповідачем 138 справ у судовому провадженні, де НБУ є відповідачем

129справ у судовому провадженні, де НБУ є позивачем Source: Мінфін, ПриватБанк, НБУ

Міжнародні партнери України - МВФ, Світовий банк, ЄБРР - сприймали націоналізацію ПриватБанку як важливу частину оздоровлення і реформування української банківської системи.

19 квітня представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман у заяві нагадав, що МВФ підтримав націоналізацію ПриватБанку у 2016 році, як "єдиний ефективний засіб захистити вкладників банку - українських фізичних і юридичних осіб - і стабільність фінансової системи".

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