Діти пробачили батькам-нелюдам роки катувань і голоду

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Діти пробачили своїм батькам за роки тортур і голоду після того, як тих засудили до довічного ув'язнення.

На суді постраждалі заявили, що продовжують любити матір і батька, попри тривале насильство в родині.

Девід і Луїза Турпін тримали своїх 13 дітей - у віці від двох до 29 років - у полоні у своєму будинку в Каліфорнії протягом багатьох років.

Їх заарештували в січні 2018 року після того, як одна з жертв, 17-річна донька, змогла втекти і зателефонувати до служби порятунку.

Подружжя визнало себе винним у жорстокому поводженні з усіма, крім одного з 13-ти дітей.

Копирайт изображения David-Louise Turpin/Facebook Image caption Facebook-сторінка родини Турпін містить численні фото з дітьми

Очікується, що решту свого життя Девід і Луїза Турпін проведуть у в'язниці, якщо не отримають умовно-дострокового звільнення після 25 років за ґратами.

Що сказали діти?

Перед винесенням вироку в п'ятницю в залі суду зачитали заяву одного з синів подружжя, який захищав горе-батьків.

"Я дуже люблю обох своїх батьків", - сказав він. - Це був не найкращий метод виховання, але я радий, що вони так вчинили, тому що це зробило мене тим ким я є зараз".

Копирайт изображения AFP Image caption Девід Турпін не зміг стримати сліз, коли дізнався про свою подальшу долю

Ще один син з жахом згадував своє дитинство. Він заявив, що навіть сьогодні страждає від дій своїх батьків:

"Не можу передати словами те, що пережив. Іноді мені досі сняться кошмари - що мої брати і сестри закуті в ланцюги, або, що їх побито. Проте я люблю своїх батьків і пробачив їх".

Однак не всі діти поводилися лояльно і примирливо.

"Мої батьки забрали у мене життя, а тепер я повертаю його назад", - сказала одна з доньок. Дівчина помітно хвилювалась і тремтіла.

Копирайт изображения AFP Image caption Під час зачитування вироку Луїза Турпін час від часу посміхалась

"Я боєць, я сильна, - додала вона. - Я бачила, як тато змінив маму. Вони майже змінили мене, але я розуміла, що відбувається".

Що сказали батьки?

Девід і Луїза Турпін плакали і вибачалися за жорстоке ставлення до своїх дітей, запевняючи, що вчиняли так через любов до них.

За словами адвоката 57-річного Девіда, він нікому не хотів завдати шкоди.

"Моє домашнє навчання і дисципліна мали добрі наміри... Я люблю своїх дітей і вірю, що мої діти люблять мене", - йдеться у заяві батька.

Девід Турпін працював інженером в американській військово-промислової компанії Northrop Grumman.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Суд визнав подружжя Турпін винним у тортурах, жорстокому поводженні та незаконному позбавленні волі

Звертаючись безпосередньо до суду, 50-річна домогосподарка Луїза Турпін сказала, що "дуже шкодує" про те, що зробила.

"Я дуже люблю своїх дітей, - сказала вона. - З нетерпінням чекаю того дня, коли зможу побачити їх, обійняти і сказати, як сильно я шкодую".

Що сказав суддя?

Девід і Луїза Турпін сиділи з кам'яними обличчями, коли суддя дорікав їм за "егоїстичне, жорстоке і нелюдське ставлення".

"Ви зруйнували зв'язок із дітьми, яких привели в цей світ, - сказав суддя Бернард Шварц. - Від максимального терміну покарання вас врятувало лише те, що ви визнавали свою провину із самого початку судового процесу. Ви позбавили своїх дітей нормального життя, змусили пережити приниження і страждання у вашому будинку жахів".

Копирайт изображения facebook Image caption Родина Турпін у Лас-Вегасі

Страждання дітей

Будинок родини Турпін розташований у містечку Перріс, за 95 км на південний схід від Лос-Анджелеса.

За респектабельним фасадом ховалися злиденність і сморід людських відходів.

Поліцейські знайшли там 13 дітей подружжя у віці від 2 до 29 років. Їх били і морили голодом.

22-річний син був прикутий до ліжка, а дві його сестри - закуті у ланцюги.

Жертвам забороняли митися частіше одного разу на рік і користуватися туалетом. Вони також ніколи не бачили стоматолога.

Копирайт изображения DAVID-LOUISE TURPIN/FACEBOOK Image caption Одна з подорожей до Діснейленду

Діти були знесилені і дуже відставали у розвитку.

Під час телефонної розмови, яку недавно оприлюднило видання АВС, одна з доньок повідомляє службі 911, у яких жахливих умовах вони опинилися.

"Дві мої сестри і один з моїх братів ... вони прикуті до свого ліжка", - розповіла оператору 17-річна дівчина, яка не знала своєї адреси.

"Іноді я прокидаюся, і я не можу дихати - настільки брудно в будинку".

Дівчина не знала, який був рік і місяць, а також значення слова "ліки".

Нещасних постійно тримали під замком і дозволяли виходити лише на Гелловін, або під час сімейних подорожей до Діснейленду та Лас-Вегасу.

Близько 20 медсестер і психологів з усієї країни виявили бажання підтримати постраждалих від горе-батьків дітей.

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