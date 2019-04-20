Копирайт изображения Reuters Image caption Міцухіро Івамото і його помічник-провідник Даг Сміт в порту Івакі (префектура Фукусіма)

Сліпий японський мореплавець Міцухіро Івамото став першою незрячою людиною, яка самостійна на човні перепливла Тихий океан.

Ця подорож тривала без перерв, чоловік провів у морі майже два місяці та подолав 14 тисяч кілометрів на своїй яхті.

"Я не здався, і моя мрія здійснилася. Я найщасливіша людина на Землі", - сказав Міцухіро Івамото.

Міцухіро Івамото стартував з Сан-Дієго 24 лютого. Його супроводжував помічник і провідник Даг Сміт. Як пише Japan Times, Івамото керував вітрильником, а Сміт виконував роль штурмана, інформуючи його про навколишнє оточення.

12-метрова яхта Dream Weaver прибула в кінцевий пункт - в порт Івакі (префектура Фукусіма) - в суботу, 20 квітня.

Для 52-річного Івамото це була друга спроба перетнути Тихий океан. У 2013 році Івамото стартував з префектури Фукусіма, маючи намір доплисти до Сан-Дієго, де він живе вже кілька років. Однак він не зміг доплисти до кінцевого пункту - на п'ятий день подорожі через зіткнення з китом його судно перекинулося і затонуло. Івамото і його помічника, який перебував з ним на яхті, врятували.

Після невдалої спроби перетнути океан мореплавець працював над тим, щоб подолати страхи, викликані травматичним досвідом 2013 року. Зокрема, Івамото брав участь в змаганнях з тріатлону, на одному з етапів якого потрібно було подолати дистанцію у відкритому морі.

"Ми зважилися на цю подорож не лише заради реалізації своєї мрії, але і для того, щоб показати, що все можливо, коли люди об'єднуються", - говорить Міцухіро Івамото.

Міцухіро Івамото народився на півдні Японії, в префектурі Кумамото. Він втратив зір у 16 років.

Гроші, які Івамото і Сміт зібрали під час цієї акції, передадуть благодійному фонду, який фінансує розробки, спрямовані на запобігання хвороб, що призводять до сліпоти.

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