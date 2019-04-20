Протести "жовтих жилетів" у Франції: затримали понад сотню протестувальників

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У Парижі та інших містах Франції після відносного затишшя, що тривало кілька тижнів, поновилися протести "жовтих жилетів". Протестувальники палили сміття і дошки, поліція застосувала сльозогінний газ.

З самого початку акції учасники протесту в Парижі почали кидати в поліцейських пластикові пляшки. Як повідомляють інформаційні агентства, поруч з поліцейським кордоном вибухнули кілька шумових гранат. Також на шляху колони демонстрантів хтось підпалив сміття і дошки на проїжджій частині.

У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. За даними влади країни, поліція затримала щонайменше 126 осіб.

Напередодні міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив, що організатори протестів планують "повторити 16 березня", коли акція "жовтих жилетів" переросла в підпали, погроми і запеклі сутички протестувальників з поліцією.

"Винуватці заворушень знову будуть завтра [в суботу, 20 квітня] в Тулузі, Монпельє, Бордо і в Парижі", - заявив Кастанер.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, порядок і безпеку в суботу в містах Франції забезпечували понад 60 тисяч поліцейських і жандармів.

Копирайт изображения AFP Image caption На самому початку акції в Парижі хтось підпалив сміття і дошки на шляху колони

"Жовті жилети" виходять на акцію протесту вже в 23-й раз з середини листопада 2018 року - саме тоді почалися ці демонстрації. Паризька акція протесту "жовтих жилетів" 20 квітня - перша після пожежі в Нотр-Дамі.

Раніше влада французької столиці повідомила, що заборонила проводити демонстрації в районі Єлисейських полів, а також поблизу Собору Паризької Богоматері, який постраждав від пожежі. Як пояснили представники влади, таким чином вони намагаються запобігти можливому пошкодженню конструкцій собору. У суботу всі дороги, що ведуть до площі Республіки, були перекриті.

"Очевидно, учасників протестів не зворушило те, що сталося з Нотр-Дамом", - сказав Крістоф Кастанер.

Копирайт изображения AFP

Самі учасники протестів кажуть, що сум з приводу того, що сталося з собором, досить швидко змінився на обурення. Деякі з них відзначали, що плакали, коли дивилися, як горів Нотр-Дам, і попри те, що їм ледве вдається зводити кінці з кінцями, зробили посильні пожертви на реставрацію собору.

Проте, за словами учасників акцій, смуток швидко змінився на гнів - вони були обурені тим, що на реставрацію собору в лічені години знайшли величезні гроші, в той час як вимоги бідних і соціально незахищених верств населення залишаються невиконаними протягом майже півроку.

Копирайт изображения AFP Image caption Для розгону демонстрантів на площі Республіки поліція застосувала сльозогінний газ

Вони також висловили обурення з приводу того, що президент Франції виступив зі зверненням до нації відразу після пожежі, проте так і не знайшов за необхідне відповісти на вимоги протестувальників.

На думку багатьох учасників протестів, гроші, зібрані на реставрацію собору, можна було б витратити на поліпшення умов життя і праці соціально незахищених верств населення.

Вимоги "жовтих жилетів"

Протести "жовтих жилетів" тривають з середини листопада минулого року. Вони почалися з вимог скасувати підвищення податків на автомобільне паливо. Однак незабаром протестувальники стали вимагати і відставки президента країни Еммануеля Макрона. Одна з основних претензій протестувальників - в тому, що політична еліта віддалилася від проблем простих людей.

У грудні Еммануель Макрон пішов на ряд економічних поступок, проте вже в новорічному зверненні його тон змінився. Макрон заявив, що уряд продовжить непопулярну програму економічних реформ і "не робитиме жодних поступок під час забезпечення громадського порядку".

З початку акцій "жовтих жилетів" постраждали вже близько тисячі поліцейських. Мітинги в Парижі вже не раз виходили за межі мирних акцій, та завершувалися актами вандалізму і погромами.

За весь час акцій десятки людей отримали поранення. Деякі отримали і вкрай серйозні каліцтва. З заворушеннями також пов'язані щонайменше 10 випадків загибелі людей.

Французька поліція застосовує для розгону "жилетів" нелетальну зброю з пластиковими і гумовими кулями: згідно з інструкцією, такі кулі не повинні проривати шкіру і завдавати поранень. Однак на практиці рахунок громадян, які отримали серйозні поранення, йде на десятки.

1 лютого французький суд постановив, що поліція може і далі застосовувати травматичну зброю, бо загроза заворушень зберігається.

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