Копирайт изображения Reuters Image caption Судді вирішили, що немає підстав скасовувати реєстрацію кандидата в президенти Володимира Зеленського

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відхилив позов спостерігача Андрія Хілька про скасування реєстрації Володимира Зеленського як кандидата на пост президента України.

Згідно з рішенням суду, яке ухвалили в ніч проти неділі, 21 квітня, порушень з боку кандидата суддями не виявлено.

Пан Хілько, який є спостерігачем на виборах президента України та головою правління ГО "Українська асоціація акціонерів", подав позов на підставі статті 64 закону про вибори президента України, яка забороняє підкуп виборців.

Під час засідання спостерігач заявив, що пан Зеленський за допомогою своєї сторінки у Facebook безкоштовно розповсюджував квитки на дебати в Національному спорткомплексі "Олімпійський" у Києві. Позивач сприйняв ці дії як "підкуп виборців".

Однак суд визнав вимоги позивача необґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню.

У рішенні суду наголосили, що відповідно до закону підставами для скасування реєстрації кандидата в президенти є його власне звернення із заявою про зняття з виборів, припинення громадянства України, виїзд його за межі України на постійне проживання або визнання кандидата на пост президенти України недієздатним.

У разі ж встановлення судом факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у президенти, ЦВК оголошує такому претенденту на президентський пост попередження, а не скасовує його реєстрацію як кандидата.

Андрій Хілько сказав, що має всі підстави для оскарження рішення суду, але додав, що не впевнений, чи буде подавати апеляцію. Оскаржити рішення можна впродовж двох днів.

Адвокати пана Зеленського після засідання заявили, що вважають рішення суду обґрунтованим і законним.

Представник пана Зеленського також розповів, що подібні позови пан Хілько подавав щонайменше чотири рази - і всіх їх суд відхиляв.

Засідання суду почалося в суботу, 20 квітня о 22:30, а рішення оголосили 21 квітня близько першої години ночі.

На засідання прийшли журналісти та кілька десятків активістів.

Про намір позиватися пан Хілько повідомив напередодні у власному дописі на Facebook.

Він також заявив, що перед засіданням біля будівлею суду йому погрожували вбивством.

Тим часом у штабі Петра Порошенка спростували інформацію, що позивач є адвокатом чинного президента.

Речник штабу Петра Порошенка Олег Медведєв категорично заперечив причетність штабу до цього позову, повідомляє "Громадське".

"Немає підстав"

Копирайт изображения EPA Image caption Позивач вважав, що пропозиція безкоштовних квитків на дебати, які відбулися 19 квітня, є "підкупом виборців"

Колишній заступник голови ЦВК Андрія Магера заявив, що немає законних підстав для зняття кандидата в президенти Володимира Зеленського з виборів.

На своїй сторінці у Facebook пан Магера написав: "Необхідно відзначити, що частина перша статті 56 Закону України "Про вибори Президента України" містить лише 5 підстав для скасування реєстрації кандидата на пост Президента. Цей перелік є виключним. Навіть якщо допустити, що дійсно мав місце підкуп виборців, то виборчий закон за подібне передбачає лише оголошення попередження Центральною виборчою комісією кандидату на пост Президента України. І все".

Голова правління громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила, що зараз не може бути підстав для оскарження реєстрації.

"Нема в законі жодних підстав для задоволення позову, щоб не було в позовних вимогах. Сьогодні вже через суд не можна навіть бути включеним до списку виборців, не те, що скасовано реєстрацію кандидата. Це не афера, а інформаційна провокація", - цитує пані Айвазовську "Детектор-медіа".

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