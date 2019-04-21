Вибухи на Шрі-Ланці: загинули десятки людей

Копирайт изображения Reuters Image caption Один з вибухів пролунав у церкві святого Антонія в Кохчайкаді

Щонайменше 50 людей загинули і понад 200 дістали поранення через вибухи в церквах та готелях Шрі-Ланки в день, коли католики і протестанти у всьому світі відзначають Великдень.

Повідомляється про щонайменше шість вибухів у церквах у Кохчайкаді, Баттікалоа та Негомбо під час великодніх служб, а також у готелях "Шангрі-Ла", "Сіннамом Гранд" і "Кінгсберрі" (усі три готелі розташовані в столиці Коломбо).

У соцмережах поширюють фотографії, зроблені всередині однієї з церков - храмі Святого Себастьяна в Негомбо, де видно зруйновану стелю і кров на лавах.

Джерело в лікарні Баттікалоа повідомило BBC, що кількість загиблих там може скласти 27 людей.

Агентство "Рейтерс" з посиланням на джерело в поліції повідомляє про понад 500 загиблих у Негомбо.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед потерпілих можуть бути туристи-іноземці.

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