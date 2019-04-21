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Володимир Зеленський перемагає у другому турі президентських виборів. Такі результати оприлюднив консорціум "Національний екзит-пол 2019" о 20:01 на основі даних, що були зібрані за дві години до закінчення голосування.

За даними опитування виборців на виході з дільниць, Володимира Зеленського підтримали 73,2% респондентів, а Петра Порошенка - 25,3%.

Зіпсували свої бюлетені 1,5% виборців.

До консорціуму "Національний екзит-пол 2019" входять Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Разом вони провели опитування 13 686 респондентів на 300 виборчих дільницях.

Похибка вибірки не перевищує 3%.

Екзит-пол проведений за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні, Міжнародним фондом "Відродження", Посольством Канади в Україні.

Інавгурація новообраного президента України має відбутись не пізніше 3 червня 2019 року.

Оновлені дані, зібрані на дільницях, де робота тривала до закриття дільниць, будуть оприлюднені о 22.00.

Екзит-поли телеканалів

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Телеканал 1+1 замовив проведення власного екзит-полу на 600 дільницях компаніями Kantar TNS та Info Sapiens.

Ось його результати:

Володимир Зеленський - 72,7%

Петро Порошенко - 23,3%

В опитуванні взяли участь 20 тисяч респондентів, похибка не перевищує - 0,7%.

На замовлення телеканалу "112 Україна" компанія New Image Marketing Group провела опитування 16 тисяч виборців на 500 дільницях.

Його результати наступні:

Володимир Зеленський - 73,7%

Петро Порошенко - 26,3%

Похибка вибірки не перевищує 2,1%.

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