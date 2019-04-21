Перші промови Зеленського і Порошенка після екзит-полів

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За результатами екзит-полів у другому турі президентських виборів впевнену перемогу здобуває Володимир Зеленський. Ці результати о 20:01 оголосили у штабах обох кандидатів.

Володимир Зеленський з'явився на сцені свого штабу ще до 20:00 під музику з серіалу "Слуга народу" і разом з усіма присутніми чекав на результати соціологічних досліджень і жартував.

Після оголошення результатів пан Зеленський виступив із промовою, у якій подякував своїй дружині, сказавши, що "якби вона раніше почула про мене все, що говорили, мабуть вона не вийшла б за мене".

Він подякував батькам, команді, експертам та прибиральницям, які працюють у його штабі.

"Дякую "Кварталу 95", правда після того, що я побачив — може називатись "Квартал 73", - сказав він.

Кандидат сказав, що хоче звернутись поки ще не як президент, а як громадянин:

"Усім країнам пострадянського союзу: Подивіться на нас — усе можливо!", - сказав він.

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Після цього він вийшов зі сцени, попри намагання журналістів поставити йому питання. Кандидат вийшов на зв'язок із телеканалом 1+1, де сказав, що він найперше хоче побачити кожну область і кожне місто України.

"Ми будемо робити все для України, ми вже її об'єднали. Ми збираємо велику команду. Я стану гарантом українського народу, гарантом конституції", - сказав пан Зеленський.

Він пообіцяв, що буде "робити все, щоб припинити вогонь на Донбасі, робити законопроекти, боротися з корупцією".

Штаб Порошенка

За хвилин десять у себе в штабі з'явився чинний президент. Він вийшов на сцену під овації залу. Він зацитував Вінстона Черчилля.

"Ніколи не здавайся. Ніколи. Ніколи. Ніколи... Ніколи не здавайся, якщо це не суперечить честі й здоровому глузду", - сказав Петро Порошенко.

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Він сказав, що завжди керувався цими словами: і коли йшов на вибори 2014 року, і коли керував країною, і коли вирішив балотуватись на другий термін.

"Ніколи не здавайся чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів, а вони очевидні й дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові й привітати його", - сказав пан Порошенко.

За його словами, вибори пройшли чесно, він визнає вибір народу і готовий допомогти пану Зеленському увійти в курс справ.

"Вже наступного місяця я залишу пост голови держави... Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити — я не іду з політики".

Пан Порошенко підкреслив, що його політична команда планує захищати безвіз, електронне декларування, розвиток української мови та стабільність фінансово-банківської системи країни.

Він додав, що новий президент матиме дуже сильну опозицію.

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