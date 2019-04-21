Явка у другому турі виявилася нижчою, ніж в першому

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Явка у другому турі президентських виборів склала 62,07%. Такими є дані ЦВК зі 199 округів без врахування закордонного виборчого округу.

Найвищою явка була у Львівській області - 67,34%, Києві - 65,86%, Дніпропетровській - 65,82%, Полтавській - 64,88%, Харківській областях - 64,6%.

Найменшою явка була у Закарпатській області - 46,38%, Чернівецькій - 54,09%, Луганській - 56,33%, Донецькій - 57,21%, Херсонській областях - 57,42%.

Активність виборців у другому турі в цілому по Україні є трохи меншою за активність у першому турі.

Порівняння з результатами першого туру

Явка на виборах у першому турі з врахуванням закордонного виборчого округу склала - 62,8%, без нього - 63,53%.

Найбільш активними були в першому турі виборці у Львівській області - 68,91%, Волинській області - 68,4%, Києві - 68,05%, Київській - 66,5%, Тернопільській - 66,11%.

Найнижчою явка була на Закарпатті - 47%, на Буковині - 56,1%, Луганській - 56,78%, Херсонській - 57,65%, Одеській областях - 58,4%.

Таким чином, явка в більшості регіонів суттєво не змінилася у порівнянні з першим туром.

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