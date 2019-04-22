"Найкращий президент" і "роки брехні": як в соцмережах оцінюють Порошенка

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Користувачі соцмереж відреагували на результати президентських виборів дописами з оцінками результатів діяльності Петра Порошенка.

Деякі користувачі змінюють фото профілю, додаючи до них слова "Дякую!" або цифру 25% на знак підтримки чинного президента.

Ми зібрали думки як тих, хто позитивно оцінюють 5 років керівництва державою Петром Порошенком так і тих, хто критикує його.

"Він втримав кермо і спрямував корабель у нове плавання, заклав новий курс. Такі речі не забуваються", - пише історик Сергій Плохій.

"Порошенко зробив більше, ніж здається чи дехто намагається представити", - пише журналістка Ольга Скороход і перелічує його дії, які вважає досягненнями.

"Це був найкращий президент за всі роки Незалежності, хоч і з типовими для українських президентів мінусами", - пише поет Андрій Любка про Петра Порошенка і зазначає, що переходить в опозицію до новообраного президента.

Голова Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України Юлія Ковалів подякувала президенту за мужність, складні і непопулярні рішення.

"Роблять революцію і міняють владу пасіонарії, для цього достатньо 10% від народу, а нас значно більше. Ще не все втрачено. І не все втрачено в Петра Порошенка, найкращого президента за всю нашу історію", - зазначає письменник Юрій Винничук.

"Сума його здобутків для мене переважує суму його (а часто приписуваних йому) недоліків", - зазначає директор Центру Шептицького Українського католицького університету Олег Яськів.

"Він увійшов в історію, як рятівник від війни, реформатор й європейський сильний лідер, з яким Україна стала не об'єктом, а суб'єктом на світовій арені. Ми про це мріяли, через біль й кров - це сталося, й це сталося з ним", - пише віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Президент Порошенко - програв вибори, але виборов дещо дуже важливе. Повагу. Гідність, європейські принципи мирної передачі влади - речі, нереалістичні для 90% українського політикуму", - пише віце-спікер Ірина Геращенко.

"Петро Порошенко йде. І я маю сказати, що це були сильні п'ять років. Ця людина увійде в історію. Володимир Зеленський - приходить, і перше, що йому доведеться зробити - це те, чого не зробив сам Петро Олексійович - відрізати корупційне оточення", - зазначає редактор політичної редакції Liga.net Петро Шуклінов.

"Будь ласка, постарайтеся не наробити чогось в подальші роки. Якщо ми зуміємо зберегти країну - я хочу, щоб ви посіли в її підручнику історії одне з найкрасивіших місць. Поки що все йде до того, що у вас це вийде", - пише журналіст Віктор Трегубов.

Автор інтернет-проекту PROTV.UA, видавець журналу MediaSat Олександр Глущенко висловлює вдячність чинному президенту, і зазначає, що за Порошенка не було соромно.

"Вперше за 28 років Незалежності у нас був Президент зі сталевими яйцями! Президент за якого не соромно! Боєць! Стоїк! Титан!", - пише він.

Бізнесмен та колишній депутат Київради Олексій Давиденко вважає, що 2014 року країна зробила єдиний правильний вибір.

"З усіх кандидатів - це був кращий вибір. Він став Президентом пограбованої, розваленої, розділеної на частини, такої, що зазнала зовнішньої агресії і окупації України. Мені здається, за ці п'ять років у Президента України було не дуже багато вільних, легких або спокійних днів", - пише пан Давиденко.

"Дякую, пане Президенте! Як історик певен - історія гідно оцінить минулих п'ять років", - пише директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Український виборець проголосував проти України. Це не перший випадок у світовій історії, коли народ, втомлений війною, не підтримує того, хто врятував їх рідну країну. У 1945 році аналогічно не був обраним Черчилль", - зазначає народний депутат та волонтер Тетяна Ричкова.

"Свої досягнення та свої помилки Порошенко здійснив сам. Він - особистість. Суперечлива, неприємна, яка завгодно. Але - особистість. Подобається це вам чи ні, але ваші діти і онуки будуть читати про нього в підручниках. При всіх його особистих якостях, публічних помилках і сьогоднішній поразці, яку він прийняв гідно, на відміну від вас", - зазначає журналіст Айдер Муждабаєв.

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер висловив вдячність Петру Порошенку за його мужність у тяжкі часи.

"Ми висловлюємо вдячність Петру Порошенку за його мужність у веденні України через надзвичайно важкий час та за його відданість демократичним інституціям України та за прийняття волі українського народу.

Головний редактор Liga.net Борис Давиденко звертає увагу на карколомну еволюцію образа президента в користувачів Facebook.

Журналіст Іван Верстюк називає президентство Петра Порошенка цілою епохою, під час якої чимало українців навчилися покладатися виключно на себе.

Але на адресу чинного президента лунає і критика.

Депутат Мустафа Найем закликає Володимира Зеленського не повторювати помилок Петра Порошенка.

Політолог Михайло Басараб пише про байдужість Петра Порошенка до попереджень.

"Він довго і вперто творив сьогоднішню реальність. Йому було байдуже до мільйонів попереджень, порад і волань. Петро Олексійович залишався зухвалим і невблаганним. Він мав час і можливості, але... Результат на табло. Сторінку "Порошенко" перегорнуто", - зазначає він.

Політолог-міжнародник Микола Капітоненко вважає, що Петру Порошенку не вдалося перетворити Україну на успішну країну.

"З різних причин люди, які злетіли у владу у 2014 році, не впоралися із завданням перетворення країни в успішний проект. Хтось через незнання, хтось через небажання, хтось через невміння. Непрофесіоналізм зашкалював. Відсутність довгострокового бачення і розуміння історичних процесів було повсюдним. Все це компенсувалося гучною балаканиною, яка поступово заповнила все", - зазначає він.

"Поразка Порошенка - це не просто кінець епохи старих політиків. Це ще й провал встановлення путінізму в Україні. Коли влада президента вважається сакральною. Коли президент не сприймається як звичайний службовець, як найманий менеджер. Він подається як президент-цар, президент-жрець, президент-сонце, президент-бог", - вважає екс-кандидат в президенти Дмитро Гнап.

"Суспільство не пробачило роки брехні, цькувань опозиції, переслідування незалежних ЗМІ та адвокатів, навішування ярликів "агентів Москви" на всіх незгодних, збільшення статків чиновників на фоні збідніння населення, насміхання над зубожінням...На цих виборах відбувся акт суспільної помсти. І це чудова традиція, яку треба плекати і надалі", - вважає активіст Чорного комітету Богдан Тицький.

Жорстко критикує Петра Порошенка і політтехнолог Михайло Подоляк, який звинувачує чинного президента у жадобі до влади.

"Страшно те, як цинічно він "вбивав" правила, червоні лінії. Навіть у дрібницях. Системно руйнував все підряд, водночас позбавляючи нас людяності і перетворюючи в нереально агресивне ... стадо", - зазначає він.

Співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає, що з поразкою Порошенка завершилася поразкою і політика Кремля щодо України.

"Петро Порошенко програв заслужено. Заслужено провалом в комунікації, нікчемною передвиборчою кампанією", - вважає блогер Олександр Богаченко-Мішевський.

А хтось пише про те, що поразка чинного президента є й поразкою найбільш радикальних його прихильників в соцмережах.

Водночас користувачі соцмереж повідомляють про продовження з'ясування стосунків між прихильниками Зеленського та Порошенка, панування мови ненависті і про необхідність зберігати терпимість до інших поглядів.

"Зеленського можна ненавидіти, але не 11 (апдейт: уже 12) млн людей", - пише письменник Артем Чапай (Антон Водяний).

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