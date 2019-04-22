Вибухи на Шрі-Ланці: кількість жертв різко зросла

Копирайт изображения REUTERS Image caption Три вибухи сталися в церквах під час великодніх служб

Кількість жертв на Шрі-Ланці зросла до 290 людей після низки вибухів, які сталися в церквах та готелях країни в неділю, 21 квітня.

Поліція повідомляє про 24 заарештованих у зв'язку з вибухами, але досі невідомо хто відповідальний за напади.

Близько 500 людей дістали поранення. Серед жертв є десятки іноземців.

Мешканці країни шоковані вибухами, що сталися в день, коли багато християнських конфесій святкують Великдень.

Прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе в неділю ввечері заявив, що сили безпеки мали інформацію про можливість терактів, але нічого не зробили.

Як сталися вибухи?

Перший вибух стався близько 08:45 ранку за місцевим часом. За ним за короткий проміжок часу сталися ще п'ять вибухів. Три з них - під час великодніх служб в католицьких церквах у Баттікалоа, Негомбо та районі Кохчайкаде в столиці країни Коломбо.

Ще три вибухи пролунали у п'ятизіркових готелях в Коломбо - в "Шангрі-Ла", "Сіннамон Гранд" і "Кінгсберрі".

Згодом надійшли повідомлення ще про два вибухи.

Один з них стався поблизу зоопарку на півдні Коломбо, а восьмий за рахунком - у столичному районі Дематагода під час поліцейського рейду, внаслідок якого загинули три правоохоронці.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Пошкоджена церква святого Себастьяна в Негомбо

Ввечері в неділю сили безпеки повідомили, що знайшли і знешкодили саморобний вибуховий пристрій поблизу головного аеропорту столиці.

Хто влаштував вибухи?

Залишається невідомим, хто стоїть за вибухами. Поліція повідомляє про затримання 24 осіб у зв'язку з нападами.

На думку влади, деякі бомби підірвали смертники.

Як повідомляє журналіст BBC в Коломбо Аззам Амеен, влада вважає, що нападники належали до "радикального екстремістського ісламістського угруповання".

Під час брифінгу в неділю ввечері прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе згадав про чутки щодо того, що правоохоронні органи мали інформацію про можливість терактів.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Прем'єр Раніл Вікрамасінгхе (други справа) після вибухів приїхав до церкви святого Антонія в районі Кохчайкаде у Коломбо, яка є популярним місцем для паломництва

"Нам треба буде розібратися, чому не було вжито адекватних заходів", - сказав прем'єр, додавши, що він та міністри про це не знали.

"Наразі пріоритетом є затримання нападників", - заявив він.

Влада закликала мешканців країни зберігати спокій на час розслідування.

В країні тимчасово обмежили доступ до соцмереж, або запобігти поширенню неправдивої інформації.

Повідомляється про проблеми з доступом до Whatsapp та Facebook.

Що відомо про жертв?

За попередньою інформацією, більшість загиблих - громадяни Шрі-Ланки. Серед них багато християн, які загинули в церквах під час великодніх служб.

Міністерство закордонних справ країни повідомляє, що серед загиблих 36 іноземців. Багато з них ще не ідентифіковано.

За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає, повідомляє МЗС.

Серед жертв є щонайменше п'ятеро британців (двоє з них також мають громадянство США), троє громадян Данії, один громадянин Португалії, троє - Індії, двоє - Туреччини, один громадянин Нідерландів і один - Японії.

Як реагує світ?

Політики у всьому світі засудили атаки і висловили солідарність з мешканцями Шрі-Ланки. Серед перших були президент і прем'єр-міністр Індії і прем'єр-міністр Австралії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам постраждалих і побажав швидкого одужання потерпілим.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліцейські працюють на місці вибуху в церкві святого Себастьяна в Негомбо

Папа Римський Франциск у традиційній великодній промові у Ватикані засудив напади, спрямовані проти християн, які святкували Воскресіння Христове.

У неділю ввечері кілька визначних пам'яток світу, зокрема Ейфелева вежа, вимкнули світло або засвітилися в кольорах Шрі-Ланки.

Висловили співчуття прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та президент США Дональд Трамп.

Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії, де в березні стався теракт у мечеті, внаслідок якого загинуло 50 людей, заявила: "Разом ми маємо знайти волю і відповіді, щоб припинити таке насильство".

Релігія на Шрі-Ланці

З 2009 року, коли уряд розгромив угруповання "Тигри визволення Таміл-Ілама", у Шрі-Ланці не було таких кривавих терактів.

В країні мешкають 22 млн людей. Згідно з національним переписом 2012 року, 70,2% з них - буддисти, 12,6% - індуїсти, 9,7% - мусульмани і 7,6% - християни, переважно католики.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Християни становлять меншість у Шрі-Ланці

Більша частина християнського населення острова зосереджена в кількох адміністративних округах на західному узбережжі і менше на півночі.

У Західній провінції, де розташовані Коломбо і Негомбо, частка християнського населення оцінюється у 13%.

Місто Баттікалоа, де теж стався вибух, розташоване на східному узбережжі країни. Там переважають послідовники індуїзму (65%) і мусульмани (25%), а християни становлять близько 9% населення.

Новітня історія країни

У 1983-2009 роках на Шрі-Ланці точилася громадянська війна між центральним урядом і угрупованням "Тигри визволення Таміл-Іламу", яке прагнуло створити на острові окрему державу тамілів - другої за чисельністю етнічної групи країни (11%).

Протягом років "Тигри" контролювали райони зі значною часткою мусульманського населення і за цей час розгорнули стосовно послідовників ісламу широкі репресії: загинули понад 70 тис. людей, сотні тисяч були змушені залишити свої домівки.

Громадянська війна завершилася перемогою урядових сил.

У 2014 році лідери ісламської спільноти Шрі-Ланки попереджали уряд про ймовірність радикалізації мусульман за підтримки міжнародних ісламістських угруповань.

У 2016 році міністр юстиції Шрі-Ланки заявив, що 32 людини "з добре освічених мусульманських родин" приєдналися до угруповання "Ісламська держава" в Сирії.

Після розгрому угруповання "Ісламська держава" існували побоювання, що бойовики, які повертаються на Шрі-Ланку, можуть створювати небезпеку для країни.

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