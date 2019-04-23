Копирайт изображения Reuters Image caption Перемогу в другому турі одержав Володимир Зеленський

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів другого туру президентських виборів.

Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко - 24,45% голосів виборців.

Ще 2,31% виборців свої бюлетені зіпсували, адже у них вже немає графи "проти всіх".

Ці дані ЦВК отримала в електронному вигляді від територіальних виборчих комісій.

Володимир Зеленський переміг майже в усіх регіонах України. Петро Порошенко набрав більше голосів за суперника лише у Львівській області та в закордонному виборчому окрузі.

До 1 травня ЦВК має завершити підрахунок голосів за протоколами з мокрими печатками і оголосити остаточні результати другого туру.

Після цього результати мають офіційно опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Потім за узгодженням з Володимиром Зеленським Верховна Рада має схвалити постанову про призначення інавгурації нового президента.

У штабі пана Зеленського раніше припустили, що вона може відбутися 28 травня. За законом, це може статися не пізніше 3 червня.

Явка на виборах склала 61,37% (без урахування закордонного виборчого округу - 62,09%). Це трохи нижче показника 62,8% у першому турі виборів.

У 2014 році явка на виборах президента була меншою - 59,48%.

За даними Державного реєстру виборців, в Україні мають право голосувати близько 30 мільйонів виборців.

Це сьомі вибори президента з часів проголошення незалежності України. У них брала участь рекордна кількість кандидатів у президенти - 39.

За даними Центральної виборчої комісії, на підготовку і проведення виборів в Україні буде витрачено 1,95 млрд гривень.

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