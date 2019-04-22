Білорусь обмежила експорт палива. В Україні зросли ціни на дизель

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Білоруський концерн "Белнефтехим" запровадив обмеження на експорт нафтопродуктів через погіршення якості сировини - російської нафти.

"З урахуванням посівної кампанії, наявних ризиків з переробки сировини з погіршеною якістю, нами прийнято рішення про тимчасове обмеження поставок нафтопродуктів по експортних напрямках", - цитує "Белта" слова заступника голови концерну Володимира Сізова.

Він уточнив, що заборона є тимчасовою. Її скасують одразу після вирішення питання із якістю.

Це сталося за тиждень після того, як російський уряд вирішив змінити порядок експорту нафти і нафтопродуктів до України і запровадив обмеження.

Минулого тижня "Белнефтехим" вперше поскаржився на погіршення якості імпортної нафти Urals, що надходить з Росії.

І Росія, і Білорусь мають значну частку на ринку дизельного пального і бензинів в Україні - від 30% до 40% залежно від марки нафтопродуктів.

"Україна дуже сильно залежить від білоруського бензину, вплив на ринок може бути досить потужним", - каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Водночас він зауважує, що багато чого залежатить від того, скільки триватиме заборона і як вирішать свою нафтову суперечку Білорусь та Росія, оскільки білоруські нафтопродукти виробляються з російської нафти.

"Є інші джерела поставок, з інших регіонів, але це буде дорожче", - зауважує експерт.

Після рішення російського уряду українські оглядачі та учасники ринку казали, що при ускладненні чи припиненні імпорту російських нафтопродуктів Україна може наростити імпорт продукції білоруських НПЗ.

Оглядачі припускали, що впродовж місяця ринок має переорієнтуватися на інші маршрути поставок, а загальне зростання цін по року не перевищить 2 грн на літрі ДП. Водночас вони не виключали і періоду сплеску спекулятивних цін.

За даними консалтингової компанії UPECO, вартість бензину і ДП на заправках в Україні зросла на 30-60 копійок за літр лише впродовж 20-21 квітня.