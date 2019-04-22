Чому Генпрокуратура викликає на допит Ложкіна, Гонтарєву і Філатова
Генеральна прокуратура викликала для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, чинного заступника глави АП Олексія Філатова та екс-голову Нацбанка Валерію Гонтареву.
Їхні повістки оприлюднили на сайті ГПУ.
Також до ГПУ викликають екс-міністра екології Миколу Злочевського та співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка.
Кожного з них викликають "для вручення повідомлення про підозру та проведення допиту у якості підозрюваного".
Згідно з вказаним номером кримінального провадження, підозру їм мають вручити у справі, що стосується масштабного розслідування злочинів оточення президента-втікача Віктора Януковича.
Один з епізодів провадження стосується корупційних схем олігарха-втікача Сергія Курченка.
Підозра Гонтаревій, Філатову і Ложкіну стосується статті про сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності.
Підозра Гонтаревій також стосується статті про привласнення та розкрадання майна, а Філатова і Ложкіна - статті про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Їх викликають на допит 23 та 25 квітня.
"Нехай приїдуть і допитають"
Валерія Гонтарева вже заявила, що не збирається йти на допит, оскільки зараз мешкає в Лондоні, повідомляють Українські новини.
"Якщо вони хочуть приїхати мене допитати, нехай приїдуть і допитають", - заявила пані Гонтарева.
Вона також зазначила, що не має жодного стосунку до справи Курченка, а оголошення підозри і виклик на допит назвала "політично вмотиваним".
Валерія Гонтарева з осені минулого року мешкає в Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки, як вона розповідала в інтерв'ю виданню "Новое время".
Розслідування справи
28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування щодо Сергія Курченка, якого підозрють в участі в злочинній організації Віктора Януковича.
Пана Курченка підозрюють у злочинах у банківській галузі і незаконному заволодінні коштами на суму понад 5 млрд грн.
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що підозри у справі оголосили 98 особам, зокрема, 12 вищим посадовим особам міністерств і відомств, а також Нацбанку, шістьом керівникам обласних держадміністрацій і 14-ти особам з керівництва державних підприємств.
Заступник глави департаменту міжнародно-правового співробітництва в ГПУ, голова відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Костянтин Кулик повідомив УНІАН, що підозри у справі оголосили Борису Ложкіну, Валерії Гонтаревій та Борису Філатову.
Але у Генпрокуратурі заявили, що Гонтарева, Ложкін і Філатов не вважаються підозрюваними, оскільки їхні повідомлення про підозру складено з порушеннями законодавства - зокрема, слідство не має достатніх доказів їхніх злочинів. Про це написала на Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.
Справа Курченка
33-річного Сергія Курченка, власника групи компаній СЄПЕК, підозрюють у злочинах у банківській галузі та незаконному заволодінні коштами на суму 5,6 млрд грн.
Як стверджує прокуратура, протягом 2013 - початку 2014 року бізнесмен, за допомогою очолюваних ним організованих злочинних угруповань, заволодів коштами Національного банку України, НАК "Нафтогаз України", "Укргазбанку", "Аграрного фонду", "Брокбізнесбанку" та "Реал Банку" на вказану суму.
У подальшому, твердять у прокуратурі, доходи, "одержані злочинним шляхом, були легалізовані із використанням підприємств з ознаками фіктивності задля прикриття злочинної діяльності".
Сам Сергій Курченко звинувачення відкидає. Зараз він перебуває у міжнародному розшуку.
У рамках розслідування слідчі заарештували і заморозили особисті рахунки і майно пана Курченка на суму понад 1,5 мільярди доларів.
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