Чому Генпрокуратура викликає на допит Ложкіна, Гонтарєву і Філатова

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Колишню голову Нацбанку Валерію Гонтареву викликають на допит у Генпрокуратуру

Генеральна прокуратура викликала для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, чинного заступника глави АП Олексія Філатова та екс-голову Нацбанка Валерію Гонтареву.

Їхні повістки оприлюднили на сайті ГПУ.

Також до ГПУ викликають екс-міністра екології Миколу Злочевського та співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка.

Кожного з них викликають "для вручення повідомлення про підозру та проведення допиту у якості підозрюваного".

Згідно з вказаним номером кримінального провадження, підозру їм мають вручити у справі, що стосується масштабного розслідування злочинів оточення президента-втікача Віктора Януковича.

Один з епізодів провадження стосується корупційних схем олігарха-втікача Сергія Курченка.

Підозра Гонтаревій, Філатову і Ложкіну стосується статті про сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності.

Підозра Гонтаревій також стосується статті про привласнення та розкрадання майна, а Філатова і Ложкіна - статті про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Їх викликають на допит 23 та 25 квітня.

"Нехай приїдуть і допитають"

Валерія Гонтарева вже заявила, що не збирається йти на допит, оскільки зараз мешкає в Лондоні, повідомляють Українські новини.

"Якщо вони хочуть приїхати мене допитати, нехай приїдуть і допитають", - заявила пані Гонтарева.

Вона також зазначила, що не має жодного стосунку до справи Курченка, а оголошення підозри і виклик на допит назвала "політично вмотиваним".

Валерія Гонтарева з осені минулого року мешкає в Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки, як вона розповідала в інтерв'ю виданню "Новое время".

Розслідування справи

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про підозри посадовим особам у справі Курченка

28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування щодо Сергія Курченка, якого підозрють в участі в злочинній організації Віктора Януковича.

Пана Курченка підозрюють у злочинах у банківській галузі і незаконному заволодінні коштами на суму понад 5 млрд грн.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що підозри у справі оголосили 98 особам, зокрема, 12 вищим посадовим особам міністерств і відомств, а також Нацбанку, шістьом керівникам обласних держадміністрацій і 14-ти особам з керівництва державних підприємств.

Заступник глави департаменту міжнародно-правового співробітництва в ГПУ, голова відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Костянтин Кулик повідомив УНІАН, що підозри у справі оголосили Борису Ложкіну, Валерії Гонтаревій та Борису Філатову.

Але у Генпрокуратурі заявили, що Гонтарева, Ложкін і Філатов не вважаються підозрюваними, оскільки їхні повідомлення про підозру складено з порушеннями законодавства - зокрема, слідство не має достатніх доказів їхніх злочинів. Про це написала на Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Справа Курченка

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Сергій Курченко у травні 2013 року, коли він був президентом харківського футбольного клубу "Металіст"

33-річного Сергія Курченка, власника групи компаній СЄПЕК, підозрюють у злочинах у банківській галузі та незаконному заволодінні коштами на суму 5,6 млрд грн.

Як стверджує прокуратура, протягом 2013 - початку 2014 року бізнесмен, за допомогою очолюваних ним організованих злочинних угруповань, заволодів коштами Національного банку України, НАК "Нафтогаз України", "Укргазбанку", "Аграрного фонду", "Брокбізнесбанку" та "Реал Банку" на вказану суму.

У подальшому, твердять у прокуратурі, доходи, "одержані злочинним шляхом, були легалізовані із використанням підприємств з ознаками фіктивності задля прикриття злочинної діяльності".

Сам Сергій Курченко звинувачення відкидає. Зараз він перебуває у міжнародному розшуку.

У рамках розслідування слідчі заарештували і заморозили особисті рахунки і майно пана Курченка на суму понад 1,5 мільярди доларів.

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