"ЛНР" передала Києву 60 в’язнів: "Виявили бажання повернутися"

Копирайт изображения Людмила Денісова

У понеділок "ЛНР" передала Києву 60 українських громадян, які відбували тюремні терміни на території так званої "республіки". Про це у Facebook заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"У містечку Щастя завдяки проведеним перемовинам нам передали 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області", - написала пані Денісова.

За її словами, усі засуджені "самі, через рідних і близьких людей або ж за допомогою правозахисників виявили бажання повернутися".

З кінця минулого року до України так повернулися вже 195 громадян.

42 засуджених передали у грудні, 33 - у лютому, ще 60 - у березні.

Більшість з них після повернення й далі відбуватимуть покарання у в'язницях, але підконтрольних українському уряду.

Копирайт изображения Людмила Денісова

При цьому, каже Денісова, 34 людей з різних причин вже звільнено.

Серед них, за словами омбудсмена, принаймні четверо тривалий час перебували за ґратами без рішення суду.

Разом із в'язнями українській владі передають і їхні кримінальні справи.

Це питання неодноразово обговорювалося на зустрічах тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, що відбувалися у Мінську.

Раніше представник України в тимчасовій контактній групі на мінських перемовинах Євген Марчук в інтерв'ю ВВС News Україна заявив, що подібна передача може бути "знаком, який покаже, що можна домовлятися".

За його словами, є згода сторін на повернення на територію України в'язнів, яких "засудили ще до початку подій на Донбасі і які не пов'язані з ними, але відбувають покарання в ОРДЛО".

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