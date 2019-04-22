Кір в Україні: з початку року 42 тис. хворих, 15 померли від ускладнень

Копирайт изображения Getty Images

Захворюваність на кір в Україні зростає. З початку 2019 року лікарі зафіксували вже майже 42 тисячі випадків, повідомляють в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Лише впродовж останнього тижня на кір захворіла 2 141 людина, це 1 106 дорослих і 1 035 дітей.

Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській, Тернопільській, Київській і Львівських областях, а також у Києві.

Від ускладнень, пов'язаних з кором, з початку року померли 15 українців, кажуть у відомстві.

Кір - дуже заразне вірусне захворювання. Вірус швидко розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, хвороба часто супроводжується ускладненням і може призвести до пневмонії, вушних інфекцій і запалення головного мозку, а це може спричинити інвалідність та навіть смерть.

У міністерстві охорони здоров'я вкотре закликали громадян пройти вакцинацію, яка є єдиним ефективним способом захисту.

Копирайт изображения УНІАН

Минулорічний рівень захворюваності на кір в Україні - рекордний за всі роки незалежності: понад 55 тисяч нових випадків.

За даними Всесвітньої організації здоров'я, це також є найбільшим показником у світі.

При цьому захворілих в Україні минулого року було більше ніж в усіх європейських країнах разом узятих.

Для порівняння, у Сербії у 2018 році було зафіксовано близько 5 тисяч випадків захворювання, в Ізраїлі - 2 900, в Італії - 2 500.

Чому падає рівень вакцинації?

В Україні рівень вакцинації впродовж останніх років знижувався.

У 2008 році у Краматорську за день після вакцинації проти кору помер підліток. Причина смерті не була пов'язана зі щепленням. Однак це призвело до значної втрати довіри до вакцинації серед батьків. Уряд відмовився від щеплень.

До 2016 року ситуація з вакцинацією в Україні погіршилась через політичні заворушення, корупцію у сфері охорони здоров'я і брак вакцин.

Охоплення щепленнями проти цієї недуги було чи не найнижчим - лише одна з трьох дітей шестирічного віку отримала дві дози вакцини.

Наразі ситуація покращилася. Понад 90% дітей шестирічного віку отримали щеплення, однак залишається багато "незахищеної" молоді, тому кір може "взяти реванш" у будь-який час, попереджають лікарі.

Вважається, що запорука подолання кору - ситуація, за якої вакциновані близько 95% населення країни. Після досягнення цього показника формується "колективний імунітет", розповсюдження хвороби стає малоймовірним.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.