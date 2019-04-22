Порошенко: "Йдемо в парламент, потім повернемося на Банкову"

Копирайт изображения Andrii Khalamendyk / Facebook

Ввечері у понеділок під адміністрацією президента в Києві зібрались кілька тисяч людей. Вони прийшли на акцію "Дякую, Петре".

Їхня мета - подякувати Петру Порошенку "за все, що зроблено за п'ять років, за асоціацію, безвіз, армію, децентралізацію".

Щоб усі охочі змогли відвідати акцію, президентська охорона відчинила ворота, які зазвичай перекривають прохід через вулицю Банкову, й пустили людей безпосередньо до входу в адміністрацію.

Президент вийшов до своїх прихильників. Натовп скандувати гасла на його підтримку.

Люди кричали "Порошенко!", "Дякуємо!", "Найкращий!" і "Разом до перемоги!", повідомляє кореспондент BBC News Україна.

Зрештою пан Порошенко розпочав промову під оплески.

Він пообіцяв повернутися в президентську адміністрацію після наступних виборів.

"Ми об'єднуємось, щоб забезпечити спільні перемоги вже у найближчому майбутньому. Спільно йдемо перемагати на парламентські вибори, спільно повернемось на вулицю Банкову після наступних президентських виборів, спільно врятуємо і захистимо. Наші головні перемоги попереду", - сказав пан Порошенко.

Також він подякував своїм прихильникам за підтримку, яку, за його словами, він відчув напередодні, коли читав соцмережі.

"Зараз рідко заходжу в соціальні мережі. Зайшов вчора у Facebook і скільки позитиву як я вчора прочитав про себе я не читав дуже, дуже давно", - розповів Порошенко.

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