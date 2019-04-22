Суд призупинив перейменування УПЦ в російську церкву

Image caption УПЦ офіційно не має у назві згадки про Московський патріархат, проте багато церков вказували це на своїх храмах, особливо на Сході України

Окружний адміністративний суд Києва призупинив обов'язкове перейменування Української православної церкви (Московського патріархату), яка мали внести у свою назву зв'язок з країною агресором - Росією.

Таке рішення суд ухвалив як забезпечувальний захід позову УПЦ до Міністерства культури.

Минулого тижня цей же суд ухвалив рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку".

УПЦ вимагає у суду скасувати наказ Мінкульту, відповідно до якого церква мала внести зміни до офіційної назви і подати їх на реєстрацію до 26 квітня 2019 року.

Це попереднє рішення суду для забезпечення позову УПЦ буде чинним до моменту вирішення спору по суті.

На думку суддів, наразі виконання наказу міністерства "може призвести до невиправданого втручання держави у сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи".

20 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до законодавства, які зобов'язують Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви.

Після початку дії закону міністерство культури мало місяць, щоб перевірити статути зареєстрованих релігійних організацій й назвати перелік тих, які мають змінити назву.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій

Міністерство культури оприлюднило такий перелік 26 січня 2019 року.

З того часу названі міністерством релігійні організації, в тому числі й УПЦ (Московського патріархату), мали три місяці, щоб вказати приналежність до Росії у своїй офіційній назві.

Наразі УПЦ офіційно зареєстрована як "Українська православна церква" і формально у своїй назві не має посилань на Московський патріархат чи Російську православну церкву.

УПЦ називала ухвалення такого закону антиконституційним та втручанням держави у справи церкви.

ПЦУ проти УПЦ МП

Перед ухваленням закону 15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий собор помісної Православної церкви України, який обрав митрополитом Київським Епіфанія.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Митрополит Київський Епіфаній

Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня вручив йому томос про автокефалію (незалежність) української церкви.

До новоствореної помісної церкви повністю увійшли колишні УПЦ КП та УАПЦ, а також двоє єпископів УПЦ (МП).

З того часу до новоствореної ПЦУ перейшли вже понад півтисячі релігійних громад, які раніше були підпорядковані УПЦ (Московського патріархату).

На думку розробників законодавчих змін щодо перейменування, відкрите декларування УПЦ приналежності до Російської православної церкви прискорить процес переходу релігійних громад до помісної Православної церкви України.

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