Image caption Продаж Samsung Galaxy Fold мав розпочатися 29 квітня

Південнокорейська компанія Samsung відкладає вихід однієї з найочікуваніших своїх новинок - смартфона Galaxy Fold з екраном, що складається.

Це відбулося після того, як одразу кілька оглядачів, які отримали гаджети для попередніх випробувань, повідомили про те, що їхні пристрої зламалися під час випробувань.

Представники компанії заявили, що Samsung тимчасово відклала старт продажів цієї моделі, щоб ретельно проаналізувати відгуки та провести додаткові випробування.

У квітні кілька рецензентів, які пишуть про мобільні пристрої, отримавши для випробувань Samsung Galaxy Fold, виявили, що дисплеї їхніх пристроїв перестали функціонувати після декількох днів роботи.

Компанія не повідомляє, коли гаджети ціною майже 2000 доларів тепер надійдуть на ринок. Дату початку продажів обіцяють оприлюднити в найближчі тижні.

У заяві, підготовленій Samsung, йдеться, що кілька пристроїв, можливо, вийшли з ладу через вплив на незахищені частини шарніра, що з'єднує дві половини екрану.

Повідомляється також про деякі неназвані "речовини", які були виявлені всередині одного з пристроїв і могли вплинути на його функціонування.

Презентації нової моделі, які мали відбутися в Гонконгу та Шанхаї на цьому тижні, також відкладені.

Старт продажів Galaxy Fold був запланований на 29 квітня в США і на 3 травня у Великій Британії.

Представники компанії повідомили про розслідування причин зламів пристроїв, наданих для оглядів.

Згідно з його попередніми результатами, кілька оглядачів просто відірвали покриття дисплея, вважаючи його захисною плівкою.

"Нам належить поліпшити керівництво користувача, зокрема пункти, які стосуються захисту екрану", - йдеться в заяві розробників.

Основні конкуренти Samsung з Китаю, компанії Huawei і Xiaomi, також розробляють моделі зі складним дисплеєм, але вони поки що не анонсували продаж своїх пристроїв.

Аналіз

Кріс Фокс, оглядач BBC

Смартфони вартістю 1 800 фунтів Британії, або 1980 доларів в США ніколи не розглядалися як моделі для масового покупця.

Але вихід Galaxy Fold мав продемонструвати інноваційність технологій південнокорейського гіганта і залучити покупців в його магазини.

Однак тепер Samsung - в незручному становищі ще й тому, що в пам'яті користувачів свіжі спогади про нещодавнє затягування з так званою "вибуховою" моделлю Galaxy Note 7.

Південнокорейська компанія змагалася в запуску смартфона зі складним екраном з китайськими конкурентами з Huawei, які так само анонсували вихід своєї версії такого гаджета, але поки що не надали його для тестування.

Обидва виробники обіцяють, що дисплеї пристроїв витримують по 100 тисяч відкриттів/закривань без зламів, ґрунтуючись при цьому на результатах лабораторних випробувань.

Однак в реальності тестерам знадобилося менш як 48 годин, щоб зламати пристрій Samsung. Можливо, на лабораторні тести варто було витратити трохи більше часу.

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