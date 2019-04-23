Савченко: "В опозицію до Зеленського не ставатиму"

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Депутат Надія Савченко вперше після свого звільнення з СІЗО прийшла до Верховної Ради і розповіла про своє ставлення до Володимира Зеленського. Вона заявила, що не збирається йти в опозицію.

"Старі політичні сили вміють працювати тільки так: або домовилися - і в коаліції, або не домовилися - і в опозиції. Я не буду ставати в опозицію. Мені вистачило, в принципі, прочитати програму кандидата, багато пунктів - це ті пункти, про які я заявляла два роки тому. Навіть три - рік вкрало моє ув'язнення", - сказала пані Савченко.

Вона додала, що побачила в програмі Володимира Зеленського "те, що там має бути".

"Тому я не буду ставати в опозицію. Буду це робити, лише якщо якесь конкретне питання, де потрібна дискусія, де потрібне досягнення компромісу. Я не з тих політичних сил, які встають в опозицію виключно для того, щоб не втратити електорат".

Також Савченко спрогнозувала, що після майбутніх виборів до парламенту пройдуть чимало нових політичних сил.

"Політичні сили нової генерації - такі як "Слуга народу", як "Громадсько-політична платформа Надії Савченко". Думаю, пан Смішко теж буде мати якусь силу. І будуть сили старої генерації, які зараз наповнюють парламент, п'ять років підтримували війну, заробляючи на крові. Вони отримали вирок у вигляді Зеленського".

Говорячи про свої найближчі плани, Надія Савченко заявила, що продовжить працювати депутатом.

"Що ж до подальшого майбутнього - залишуся в політиці. Я буду не сама, а разом з людьми, які зараз поруч зі мною. Це партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

Справа Савченко-Рубана

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В ніч з 15 на 16 квітня Броварський районний суд Київської області звільнив Надію Савченко з СІЗО, оскільки саме тоді сплив термін її тримання під вартою.

Так само звільнили й колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Правоохоронні органи підозрюють їх у змові з метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, у підготовці замаху на життя президента, депутатів парламенту, членів уряду за попередньою змовою групою осіб, а також у підготовці теракту.

Генпрокурор Юрій Луценко стверджував, що в листопаді 2017 року Рубан і Савченко звернулися до офіцерів Збройних сил України з пропозицією взяти участь в задуманому ними поваленні влади. Четверо офіцерів хмельницького полку армійського спецназу погодилися на цю пропозицію і звернулися в Службу безпеки.

Савченко перебувала під вартою з 23 березня 2018 року.

Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його.

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