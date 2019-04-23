Судді, які схвалили рішення по "ПриватБанку", просять відкрити справу проти Порошенка

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Судді колегії, яка нещодавно ухвалила рішення про визнання націоналізації "ПриватБанку" незаконною, просять відкрити справи проти Петра Порошенка, голови НБУ і міністра юстиції через їхнє втручання в діяльність суду.

У повідомленні, оприлюдненому на сайті київського Окружного адміністративного суду, йдеться про те, що судді звернулись до Голови Вищої ради правосуддя із заявами про втручання в їхню діяльність, а також до очільників Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань із заявами про вчинення кримінального правопорушення.

"Судді просять розпочати досудове розслідування щодо голови держави, міністра юстиції та голови НБУ, шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР, за наслідками якого винних осіб буде притягнуто до кримінальної відповідальності".

Судді вважають, що коментуючи їхнє рішення про визнання націоналізації "ПриватБанку" незаконною, керівники держави зробили заяви, які є "прямою погрозою судовій системі України, посяганням на її незалежність та неупередженість".

"У своїх заявах до Вищої ради правосуддя судді просять вжити реальних заходів з метою забезпечення їх захисту від свавільних та протиправних дій керівництва держави та унеможливлення повторення таких випадків у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Також судді згадали про "пряму злочинну вказівку Петра Порошенка перезавантажити суд" і запропонували Верховній раді поставити питання про ініціювання процедури імпічменту чинного президента.

Напередодні той-таки Окружний адмінсуд Києва також призупинив обов'язкове перейменування Української православної церкви (Московського патріархату), яка мала внести у свою назву згадку про зв'язок з Росією.

Рішення по "ПриватБанку"

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18 квітня Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд справи за позовом Ігоря Коломойського і визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною.

Суд оприлюднив заяву, у якій зазначив, що НБУ, Мінфін та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не змогли надати суду передбачених законом підстав для віднесення ПриватБанку у 2016 році до категорії неплатоспроможних.

А саме це і стало свого часу приводом для початку процедури його націоналізації.

Суд вважає, що таким чином, державні установи порушили визначені законом процедури націоналізації банку.

Суд визнав націоналізацію "безпідставною та такою, що здійснена з численними порушеннями чинного на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів банку".

У НБУ та Мінфіні одразу ж заявили, що готують апеляцію на це рішення.

Президент Петро Порошенко підтримав плани уряду і НБУ оскаржити судове рішення.

У своєму зверненні він заявив, що частина плану одного з "олігархів втікачів" (маючи на увазі колишнього власника банку Ігоря Коломойського, який нині проживає у Ізраїлі) у разі "перемоги Зеленського - повернути собі "ПриватБанк".

"Як бачите, їм не терпиться, вони уже зараз почали реалізацію цього задуму", - сказав він.

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