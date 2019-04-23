Вибухи на Шрі-Ланці - "колосальний провал спецслужб"
Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці, в результаті яких загинуло понад 300 осіб.
Інформаційний ресурс Amaq, який належить "Ісламській державі", опублікував у соцмережах повідомлення, в якому зазначив, що метою джихадистів були християни й громадяни країн, що входять в коаліцію по боротьбі з угрупованням.
Ісламісти з організації регулярно виступають із подібними заявами. На цей раз ніяких доказів причетності до атак на Шрі-Ланці вони не надали.
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За останніми даними, в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинула 321 людина, понад 500 осіб отримали поранення. Як повідомляє ЮНІСЕФ, серед загиблих — як мінімум 45 дітей.
Раніше ЗМІ повідомляли, що за нападами стоїть місцеве джихадистське угруповання "Джамаат ат-Таухід аль-Ватанія" ("Національне єднання"). Угруповання — лише дрібна радикальна група в нечисленній мусульманській спільноті Шрі-Ланки — тільки 9,7% з 21 мільйона жителів країни сповідують іслам.
В уряді Шрі-Ланки заявляли, що керівництво діями джихадистів здійснювалося з-за кордону.
"Ми не віримо в те, що ці напади здійснилоо угруповання, яка базується в нашій країні. Діяло міжнародне угрупування, без допомоги якого ці напади не могли здійснити", - заявив у понеділок прес-секретар уряду Шрі-Ланки Раджіта Сенаратне.
Раніше прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе заявив, що Шрі-Ланці буде потрібна допомога інших країн для виявлення можливих закордонних зв'язків місцевих екстремістів.
Спецслужби Шрі-Ланки продовжують розслідування нападів. У справі про вибухи заарештували вже понад 40 людей.
Як повідомляє AFP з посиланням на джерела в поліції Шрі-Ланки, два вибухи в готелях Коломбо здійснили брати-мусульмани, сини заможного торгівця спеціями.
Міністр оборони країни Руван Віджевардене заявив, що вибухи скоїли у відповідь на напад на дві мечеті в Новій Зеландії 15 березня, в результаті якого загинули 50 осіб.
Однак прес-служба прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінди Ардерн повідомила, що новозеландська сторона поки не отримувала будь-яких розвідданих про пов'язаність цих нападів.
У вівторок на Шрі-Ланці почалися похорони загиблих під час вибухів. 23 квітня офіційно оголошено днем жалоби, по всій країні приспущені державні прапори.
Влада ввела режим надзвичайного стану, на час якого поліції надаються особливі повноваження. Зокрема, правоохоронцям дозволено арештовувати підозрюваних без рішення суду.
Вибухи на Шрі-Ланці сталися через 10 років після закінчення затяжної громадянської війни. Йдеться про найбільший за всю історію країни напад на християнську меншість, яка становить близько 7% населення Шрі-Ланки.
"Провал спецслужб"
У понеділок стало відомо, що служби безпеки країни вели спостереження за групою джихадистів з місцевого руху "Джамаат ат-Таухід аль-Ватанія" і завчасно повідомили поліцію про можливу атаку.
Але, за словами урядовців, прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе і члени уряду не знали про можливий теракт.
Прес-секретар уряду Раджіта Сенаратне повідомив присутніх на прес-конференції, що прем'єр-міністр не бере участі в нарадах з безпеки з минулого року, коли між ним і президентом країни Майтріпалой Сірісеной виникли розбіжності.
За словами Сенаратне, повідомлення про групу, що готує серію терактів, з'явилися 4 квітня, після чого міністерство оборони направило детальний звіт шефу поліції, а 11 квітня попередження розіслали головам ряду підрозділів служби безпеки.
Прес-секретар заявив, що в рапорті, направленому в поліцейський департамент, містилося попередження від іноземних секретних служб про можливі атаки, а також імена учасників екстремістських угруповань.
Як повідомив BBC старший радник президента Шира Лактхілака заявив, що голова держави скликав спеціальний комітет під керівництвом суддів Верховного суду, щоб розібратися в ситуації.
Міністр міського планування Рауфф Хакім назвав інцидент "колосальним провалом спецслужб". "Це ганьба для всіх нас. Нам всім соромно через це", - сказав він.
Міністр телекомунікацій Харін Фернандо написав у Twitter: "Деякі співробітники розвідки знали про ці обставини. Це означає, що була затримка в роботі. Потрібно вжити серйозних заходів, зрозуміти, чому це попередження проігнорували".
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