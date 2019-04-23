Вибухи на Шрі-Ланці - "колосальний провал спецслужб"

Копирайт изображения EPA Image caption У вівторок на Шрі-Ланці почалися похорони жертв нападів

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці, в результаті яких загинуло понад 300 осіб.

Інформаційний ресурс Amaq, який належить "Ісламській державі", опублікував у соцмережах повідомлення, в якому зазначив, що метою джихадистів були християни й громадяни країн, що входять в коаліцію по боротьбі з угрупованням.

Ісламісти з організації регулярно виступають із подібними заявами. На цей раз ніяких доказів причетності до атак на Шрі-Ланці вони не надали.

За останніми даними, в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинула 321 людина, понад 500 осіб отримали поранення. Як повідомляє ЮНІСЕФ, серед загиблих — як мінімум 45 дітей.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за нападами стоїть місцеве джихадистське угруповання "Джамаат ат-Таухід аль-Ватанія" ("Національне єднання"). Угруповання — лише дрібна радикальна група в нечисленній мусульманській спільноті Шрі-Ланки — тільки 9,7% з 21 мільйона жителів країни сповідують іслам.

В уряді Шрі-Ланки заявляли, що керівництво діями джихадистів здійснювалося з-за кордону.

"Ми не віримо в те, що ці напади здійснилоо угруповання, яка базується в нашій країні. Діяло міжнародне угрупування, без допомоги якого ці напади не могли здійснити", - заявив у понеділок прес-секретар уряду Шрі-Ланки Раджіта Сенаратне.

Раніше прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе заявив, що Шрі-Ланці буде потрібна допомога інших країн для виявлення можливих закордонних зв'язків місцевих екстремістів.

Копирайт изображения Reuters Image caption 23 квітня на Шрі-Ланці офіційно оголошене днем ​​жалоби за загиблими

Спецслужби Шрі-Ланки продовжують розслідування нападів. У справі про вибухи заарештували вже понад 40 людей.

Як повідомляє AFP з посиланням на джерела в поліції Шрі-Ланки, два вибухи в готелях Коломбо здійснили брати-мусульмани, сини заможного торгівця спеціями.

Міністр оборони країни Руван Віджевардене заявив, що вибухи скоїли у відповідь на напад на дві мечеті в Новій Зеландії 15 березня, в результаті якого загинули 50 осіб.

Однак прес-служба прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінди Ардерн повідомила, що новозеландська сторона поки не отримувала будь-яких розвідданих про пов'язаність цих нападів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Жителі Шрі-Ланки вшанували пам'ять загиблих трьома хвилинами мовчання

У вівторок на Шрі-Ланці почалися похорони загиблих під час вибухів. 23 квітня офіційно оголошено днем ​​жалоби, по всій країні приспущені державні прапори.

Влада ввела режим надзвичайного стану, на час якого поліції надаються особливі повноваження. Зокрема, правоохоронцям дозволено арештовувати підозрюваних без рішення суду.

Вибухи на Шрі-Ланці сталися через 10 років після закінчення затяжної громадянської війни. Йдеться про найбільший за всю історію країни напад на християнську меншість, яка становить близько 7% населення Шрі-Ланки.

"Провал спецслужб"

У понеділок стало відомо, що служби безпеки країни вели спостереження за групою джихадистів з місцевого руху "Джамаат ат-Таухід аль-Ватанія" і завчасно повідомили поліцію про можливу атаку.

Копирайт изображения AFP Image caption Прем'єр-міністр країни відвідав місця вибухів

Але, за словами урядовців, прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе і члени уряду не знали про можливий теракт.

Прес-секретар уряду Раджіта Сенаратне повідомив присутніх на прес-конференції, що прем'єр-міністр не бере участі в нарадах з безпеки з минулого року, коли між ним і президентом країни Майтріпалой Сірісеной виникли розбіжності.

За словами Сенаратне, повідомлення про групу, що готує серію терактів, з'явилися 4 квітня, після чого міністерство оборони направило детальний звіт шефу поліції, а 11 квітня попередження розіслали головам ряду підрозділів служби безпеки.

Прес-секретар заявив, що в рапорті, направленому в поліцейський департамент, містилося попередження від іноземних секретних служб про можливі атаки, а також імена учасників екстремістських угруповань.

Як повідомив BBC старший радник президента Шира Лактхілака заявив, що голова держави скликав спеціальний комітет під керівництвом суддів Верховного суду, щоб розібратися в ситуації.

Міністр міського планування Рауфф Хакім назвав інцидент "колосальним провалом спецслужб". "Це ганьба для всіх нас. Нам всім соромно через це", - сказав він.

Міністр телекомунікацій Харін Фернандо написав у Twitter: "Деякі співробітники розвідки знали про ці обставини. Це означає, що була затримка в роботі. Потрібно вжити серйозних заходів, зрозуміти, чому це попередження проігнорували".

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