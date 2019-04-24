Хто здоровіший і чому? Як українці і жителі ЄС оцінюють власне здоров'я

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Європейське агентство статистики нещодавно оприлюднило інформацію про те, як жителі різних країн ЄС оцінюють рівень свого здоров'я. Найбільш здоровими себе вважають ірландці й скандинави.

Ми вирішили порівняти ці дані з показниками українців.

Зведені дані за 2017 рік показують, що лідерами за самооцінкою стану здоров'я у Європі є ірландці. Понад 82% жителів цієї острівної країни віком від 16 років оцінюють своє здоров'я як хороше та дуже хороше.

У верхівці рейтингу також жителі Скандинавських країн — Норвегії (80%), Швеції (79%) та Данії (77%).

Високі показники задоволених своїм здоров'ям і у Середземноморському басейні:

Кіпр — 79%

Греція — 77%

Італія — 77%

Мальта — 75,4%

Іспанія — 75,3%

У країнах Балтії значно менше жителів позитивно оцінюють своє здоров'я — Естонія (57,6%), Литва (52,1%).

У Латвії ж добре та дуже добре оцінюють рівень свого здоров'я менше половини жителів — 45%.

Показник України

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Як розповіла BBC News Україна директорка програми "Громадське здоров'я" Міжнародного фонду "Відродження" Вікторія Тимошевська, у 2018 році, 48% громадян віком від 18 років оцінили своє здоров'я як добре або дуже добре.

За цим показником Україна випереджає, наприклад, Латвію.

Пані Тимошевська звертає увагу на те, що за даними дослідження "Індекс здоров'я. Україна", показник самооцінки здоров'я українців з часом зростає.

"За останні три роки в Україні ми спостерігаємо позитивну динаміку зростання кількості людей, які оцінюють свій стан здоров'я як добий або дуже добрий: з 39% у 2016 році, до 47% у 2017 році та 48% у 2018 році", - зазначає вона.

Вона вважає, що така динаміка може бути пов'язана з поступовим економічним зростанням в країні та впровадженням реформи охорони здоров'я, завдяки чому якість та доступність медичної допомоги зросли.

Від чого залежить оцінка власного здоров'я

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Пані Тимошевська вважає, що рівень самооцінки стану здоров'я залежить не лише напряму від "доступності медичної допомоги, якісних і ефективних ліків та наявності сучасного обладнання у закладах охорони здоров'я".

За її словами, самооцінка здоров'я у значній, якщо не вирішальній, мірі залежить від інших факторів, таких як: споживання різноманітної та здорової їжі, низький рівень стресу (пов'язаний в тому числі з економіко-політичною ситуацією в країні), регулярна фізична активність, достатній сон та відпочинок, чисте довкілля.

"Зважаючи на ці системні впливи поза суто медичною сферою, ми припускаємо, що саме високі економічні показники скандинавських країн пояснюють, чому їхні жителі високо оцінюють рівень власного здоров'я", - каже експертка.

Вона також відзначає цікавий факт: чим менший у країні відсоток людей, які вважають своє здоров'я добрим або дуже добрим, тим більшим є гендерний дисбаланс.

За її словами, Україна не є виключенням: 56% серед чоловіків та 42% серед жінок позитивно оцінюють власне здоров'я, тобто є доволі великий дисбаланс у 14%.

Єдина країна Європи, де жінки оцінюють своє здоров'я вище за чоловіків - Ірландія, та й там різниця менше одного відсотка.

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