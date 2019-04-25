Рамі Малек зіграє у фільмі про Джеймса Бонда. Кого?

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Оскароносний актор Рамі Малек зіграє головного лиходія у 25-му офіційному фільмі про Джеймса Бонда. Про це повідомили на заході, присвяченому старту зйомок фільму, що відбувся на Ямайці.

Малек отримав цьогорічний "Оскар" як найкращий актор за роль Фредді Мерк'юрі у "Богемній рапсодії".

Також стало відомо, що до створення фільму долучиться акторка та продюсерка Фібі Воллер-Брідж.

Стрічка має вийти у квітні наступного року, проте її назву досі не розкривають.

Це буде п'ятий і заключний фільм, у якому агента 007 зіграє Деніел Крейг.

Копирайт изображения Reuters Image caption Фібі Воллер-Брідж була продюсеркою серіалу "Вбиваючи Єву"

Кого зіграє Малек?

У офіційному стислому викладі сюжету згадується "таємничий лиходій, озброєний небезпечною новою технологією".

Малек не був присутній на офіційному заході щодо запуску фільму, проте записав відеозвернення, у якому підтвердив, що зіграє лиходія.

"Я застряг тут у Нью-Йорку, але я з нетерпінням чекаю, коли зможу приєднатися до команди", - сказав він.

"Я зроблю все, щоб пану Бонду цього 25-го разу було непросто. Скоро побачимося".

Що ми знаємо про сюжет?

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Бонд знову рятуватиме світ від таємничого лиходія - звичайна справа для агента 007.

Офіційний стислий виклад сюжету розповідає нам про таке: "Бонд залишив активну службу і насолоджується спокійним життям на Ямайці. Однак мир та спокій швидко закінчуються, коли його старий друг Фелікс Лейтер з ЦРУ приїздить з проханням про допомогу".

Бонд має врятувати викраденого вченого, проте це завдання виявляється набагато складнішим, ніж здавалося на перший погляд - завдяки таємничому лиходію, озброєному небезпечною новою технологією.

Кого ще ми побачимо у фільмі?

Копирайт изображения MGM/Columbia/Eon Image caption Леа Сейду зіграла у фільмі "Спектр" 2015 року

Рейф Файнс і Бен Вішоу повернуться на екрани як М і Q, Наомі Гарріс знову зіграє місс Маніпенні, а Рорі Кіннер - голову MI6 Білла Таннера.

Французьку акторку Леа Сейду ми знову побачимо у ролі Мадлен Свонн, а Джеффрі Райт повернеться як екс-агент ЦРУ Фелікс Лейтер.

Серед новачків разом із Малеком - зірка "Капітана Марвел" Лашана Лінч і актор "Нічних ігор" Біллі Магнуссен. До них також приєднаються Ана де Армас, Далі Бенсалах і Давид Денчик.

Хто працюватиме над фільмом?

Фібі Воллер-Брідж, яка була продюсеркою першого сезону серіалу "Вбиваючи Єву", - друга жінка, яка писатиме історію Бонда, після Йоганни Гарвуд, яка працювала над "Доктором Ноу" та "З Росії з любов'ю".

Інші співавтори 25-го фільму про агента 007 - досвідчені Ніл Первіс і Роберт Вейд разом зі Скоттом Бернсом, який зокрема працював над "Ультиматумом Борна" 2007 року.

Режисер стрічки - Кері Фукунага, серед робіт якого перший сезон "Справжнього детектива" студії HBO та драма "Маніяк" від Netflix, фільм про мексиканьскі банди та нелегальних мігрантів "Без імені" та екранізація роману Шарлотти Бронте "Джейн Ейр".

Фукунага долучився до команди, що створює фільми про Бонда, минулого року після того, як Денні Бойл залишив проект через "творчі суперечності".

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