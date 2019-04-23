Копирайт изображения AFP Image caption Частину собору накривають, аби захистити від дощу

Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам), у якому минулого тижня сталася нищівна пожежа, тепер може сильно постраждати від іншої стихії — води.

Архітектори, які наразі працюють над збереженням будівлі, поспішають накрити собор до того, як піде дощ, оскільки вода може призвести до ще більшого пошкодження визначної пам'ятки, певні сектори даху якої обвалились через вогонь.

Поспіх пов'язаний з тим, що у вівторок увечері синоптики прогнозують у Парижі зливи й навіть можливі грози.

Крипта собору, яка частково обвалилася через пожежу, вже залита водою, яку використовували під час гасіння вогню.

Архітектори побоюються, що сильні дощі можуть завдати ще більшої шкоди.

Головний архітектор Нотр-Даму, Філіп Вільньов, розповів французькому телеканалу BFMTV, що спорудження аварійного накриття є найвищим пріоритетом.

Уже розроблений проект спорудження спеціального довготермінового накриття у вигляді "парасольки", яка муситиме захистити собор протягом усього періоду реконструкції.

Але наразі "парасолька" ще не готова — і загроза дощу занадто серйозна, аби чекати, до того ж ще більші опади прогнозують у четвер, тому експерти натягують над дахом собору брезент.

Що вціліло після пожежі?

Пожежа в Нотр-Дамі почалася 15 квітня о 18:50 за місцевим часом. Повністю загасити вогонь вдалося лише під ранок.

Внаслідок пожежі впав шпиль і покрівля собору, зазнав ушкоджень інтер'єр.

Пожежникам вдалося врятувати головні предмети мистецтва та реліквії, які зберігалися в Нотр-Дамі, зокрема терновий вінець Ісуса Христа і туніку, яка нібито була на королі Людовику IX, коли він привіз вінець до Парижа.

Дивом, як пише французька преса, вцілили знамениті величезні вітражні вікна.

Не постраждали від вогню і статуї 12-ти апостолів, які вивезли з собору після ліквідації пожежі.

Вцілів у вогні й головний орган собору. Не зазнали ушкоджень дзвони, які прославив Віктор Гюго.

Як повідомляється, існувала небезпека, що дерев'яний дах під час обвалу пошкодить кам'яні склепіння собору. Це могло призвести до руйнування всієї будівлі.

Але склепіння вціліли. Вони частково утримали на собі уламки палаючих конструкцій і запобігли їхньому падінню всередину собору.

За словами міністра культури Франції, реліквії та художні витвори з собору перенесуть у Лувр, де їх зберігатимуть і зрештою реставруватимуть.

Причина пожежі невідома, але триває розслідування. Слідчі опитують робітників п'яти компаній, які проводили реставраційні роботи.

Копирайт изображения EPA Image caption Статуї 12 апостолів не постраждали, їх евакуювали

На думку представників влади, вогонь міг випадково спалахнути саме через ці роботи.

Відновлення собору

Ще до завершення пожежі президент Франції Емманюель Макрон заявив, що влада зробить усе, аби відновити цю визначну пам'ятку готичної архітектури та один із символів Парижу.

"Ми відбудуємо Нотр-Дам, щоб він став ще красивішим. І я хочу, щоб це зробили за п'ять років. Ми можемо це зробити, ми будемо мобілізовані", - сказав пан Макрон.

Він оголосив про початок збору коштів на реставрацію. За декілька днів відомі підприємці та меценати зголосились виділити на це понад 800 мільйонів євро.

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