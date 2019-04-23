Порошенко анонсував праймеріз у список БПП на вибори до Ради

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Президент України Петро Порошенко заявив, що, аби потрапити у список партії БПП на виборах до парламенту восени 2019 року, кандидати муситимуть пройти через праймеріз (попередні внутрішньопартійні вибори).

Про це він заявив в ході зустрічі з депутатами Верховної Ради від БПП у вівторок.

"Петро Порошенко на засіданні депутатів фракції БПП. Вперед на парламентські вибори. Щоб потрапити у список — потрібно пройти праймеріз", - написав у Facebook представник Адміністрації президента, один зі спікерів штабу Володимир Горковенко.

За його словами, Петро Порошенко має намір анонсувати "нові обличчя у власній команді".

"Питання не в тому, що хтось "на вихід", а в тому, що ціна надто висока, щоб брати у список будь кого", - написав пан Горковенко.

Раніше стало відомо, що Петро Порошенко проводить закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.

На фото, які опублікував пан Горковенко, видно, що поруч із президентом сидять прем'єр-міністр Володимир Гройсман і голова фракції Артур Герасимов.

За повідомленнями, на зустрічі Порошенко мав говорити із командою про майбутнє політсили та позицію партії до майбутнього президента Володимира Зеленського.

У залі ж серед інших перебувають віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр фінансів Оксана Маркарова та міністр енергетики Ігор Насалик.

Від виборів президента - до парламентських

21 квітня чинний президент Петро Порошенко програв у другому турі президентських виборів коміку Володимиру Зеленському, якого підтримали понад 73% виборців. Сам Порошенко набрав 24,5% голосів.

Пан Порошенко заявив, що визнає свою поразку й піде з посади президента, проте не з політики.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption 22 квітня прихильники Порошенка зібрались на акцію під будівлею Адміністрації голови держави

"Вже наступного місяця я залишу пост глави держави... Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити — я не йду з політики", - сказав він.

Напередодні під час акції подяки його прихильників, пан Порошенко пояснив, що мав на увазі.

"Ми об'єднуємось, щоб забезпечити спільні перемоги вже у найближчому майбутньому. Спільно йдемо перемагати на парламентські вибори, спільно повернемось на вулицю Банкову після наступних президентських виборів, спільно врятуємо і захистимо. Наші головні перемоги попереду", - сказав президент.

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